Kurer- og pakkefirmaer i Tyskland blev tjekket

Lørdag 26. september 2020 kl: 09:00

Af: Jesper Christensen Målet med kontrollen var blandt andet at afdække, om reglerne om en mindsteløn på 9,35 euro blev overholdt. Derudover tjekkede tolderne, om virksomhederne opfyldte deres pligt til at sørge for, at der blev betalt social sikring for de ansatte.









På baggrund af kontrollen har Finanzkontrolle Schwarzarbeit rejst 16 sager om eksempelvis ansættelse af illegal arbejdskraft og dokumentfalsk.









Finanzkontrolle Schwarzarbeit arbejder med omkring 1.600 sager, der skal undersøges nærmere.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.