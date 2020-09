Lastbil- og busleverandør hædrer medarbejdere med ”Det Gyldne Rat”

Fredag 25. september 2020 kl: 11:06

Christian ”Kedde” Larsen, lastbilmekaniker i Padborg

Henrik Hedegaard, lastbilmekaniker i Ishøj

Jesper Juul Nielsen, lastbilmekaniker i Fredericia

Jesper Sørensen, servicesælger i Service salg

Lise Krogh, hjælpeværkfører i Kolding

Stig Johansen, reservedelsekspedient hos Stiholt i Hjørring

Af: Redaktionen Medarbejderne, der har modtaget ”Det Gyldne Rat” i 2020 er:De seks medarbejdere fik tirsdag 22. september overrakt prisen af Marcus Holm, der er administrerende direktør for Scania Danmark. Han understregede medarbejdernes centrale rolle og vigtigheden af udvikling og effektivitet i hele organisationen.- Medarbejderne er vores styrke og det ligger i Scania’s arv, at udvikle kvalificerede og dedikerede medarbejdere, der løbende bidrager til forbedringer, siger Marcus Holm.- Vi er stolte af vores unikke virksomhedskultur, hvor bæredygtighed har været på dagsordenen de seneste år. Vi går forrest i den bæredygtige transformation og det betyder blandt andet, at vi sammen med vores partnere og kunder udvikler konkrete resultater, der reducerer vores CO2-aftryk. Det betyder også, at vi udviser ansvarlighed og team spirit på kryds og tværs i organisationen, siger marketing- og kommunikationschef Jannie Christiansen.Med prisen har der tidligere fulgt en tur til Södertälje, men grundet corona-situationen og de særlige omstændigheder er præmien udskudt.