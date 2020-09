Pensionsbranchen melder klar til at investere i udbygning af elnettet

VEJEN MOD MERE BÆREDYGTIG TRANSPORT:

Torsdag 24. september 2020 kl: 20:38

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Uanset det konkrete mål, så peger pensionsbranchen’s interesseorganisation, Forsikring & Pension, på, at der bliver behov for massive investeringer i det danske elnet for at understøtte de mange flere elbiler.Forsikring & Pension understreger, at pensionsbranchen står klar med kapital til at investere i den infrastruktur, som skal understøtte omlægningen af den danske bilpark, hvis der sættes fornuftige og stabile rammer.- Det er nødvendigt, at vi fremmer langt flere miljøvenlige biler, og det kræver massive investeringer i energiinfrastrukturen. De investeringer er den danske pensionsbranche klar til at se på, siger Kent Damsgaard, der er administrerende direktør i Forsikring & Pension.- Massive investeringer kræver dog, at der bliver fastlagt stabile rammer. Vi tror på, at OPP-modeller kan være vejen frem, hvor private investorer bidrager med kapital og udførelse, mens ejerskabet af den kritiske infrastruktur samtidig forbliver offentligt, siger Kent Damsgaard videre.Netop en bedre regulering af elnettet er blandt anbefalingerne i rapporten fra Finanssektorens klimapartnerskab.Med S-Regeringens udspil torsdag, er der åbnet for et intensivt forhandlingsforløb mellem S-Regeringen og folketingets partier, som også kan ende med, at kravet til andelen af elbiler i den danske bilpark bliver forhøjet til mere end de 500.000 i 2030, der er nævnt i udspillet.- Om det er 500.000, 750.000 eller endnu flere elbiler, som bliver målsætningen i aftalen, er svært at spå om. En ting er sikkert, energiinfrastrukturen vil have behov for massive investeringer for at kunne understøtte forøgelsen, og de investeringer er interessante for den danske pensionsbranche, siger Kent Damsgaard.De massive investeringer melder pensionsbranchen sig altså klar med at bidrag til, hvis der sættes fornuftige og stabile rammer.