Transporten kan levere betydeligt bidrag til 70 procent-mål i 2030

ORGANISATION FOR ENERGILEVERANDØRER:

Torsdag 24. september 2020 kl: 13:21

Af: Redaktionen Den samlede CO2-udledning er faldet gennem de senere år. Men ikke alle områder har bidraget. Et område, der har haft svært ved at ændre retning med en mere bæredygtig energiudnyttelse, er transportområdet. Det skyldes blandt andet, at der kører flere og flere personbiler på vejene - og at godstransportområdets energiøkonomiske landvindinger er blevet brugt af øget transport. Dermed står transportområdet for en stigende andel af Danmarks - og andre landes - samlede CO2-udledninger.Interesseorganisationen Drivkraft Danmark peger på, at der findes forskellige teknologier, der kan bidrage til at sænke udledningerne markant.- Drivkraft Danmarks beregninger viser, at 1 million elbiler og et CO2-fortrængningskrav på 30 procent i 2030 kan reducere transportens CO2-udledninger med over 4 millioner ton CO2. Det svarer til over 20 procent af de reduktioner, der mangler for, at vi når 70 procent målet i 2030. Med den rette lovgivning kan transporten dermed levere et væsentligt bidrag til omstillingen frem mod 2030, siger Jacob Stahl Otte, der er direktør i Drivkraft Danmark.Mandag 7. september fremlagde Eldrup-kommissionen sit længe ventede bud på, hvordan elbilsalget kan understøttes frem mod 2030. Kommissionens rapport viste, at det bliver både svært og dyrt at nå en million elbiler i 2030. Samtidig viste rapporten, at elbilerne har begrænset CO2-effekt i 2030 og først vil få en stor betydning for reduktionen i CO2-udledningen efter 2030. Det skyldes, at der med en million elbiler i 2030 stadig vil være over to millioner biler med forbrændingsmotor på vejene foruden den tunge transport.Skal vi i Danmark målet om 70 procent CO2-reduktioner i 2030, er det ifølge Drivkraft Danmark nødvendigt, at der kommer flere løsninger i spil.- Drivkraft Danmark har sammen med Klimapartnerskabet for tung landtransport forslået, at det nuværende iblandingskrav erstattes af et CO2-fortrængningskrav. Det vil i praksis betyde, at der stilles krav om, at brændstofferne, vi kommer i bilerne, skal udlede mindre CO2 i et vugge-til-grav perspektiv end i dag. Vi har foreslået 15 procent mindre i 2025 og 30 procent mindre i 2030, siger Jacob Stahl Otte.Et CO2-fortrængningskrav kan både opfyldes ved at anvende alternative drivmidler som for eksempel biogas, brint, PtX eller avancerede biobrændstoffer, og ved at omstille raffinaderierne i Danmark og EU, så de råvarer, der anvendes, skifter fra fossil råolie til vedvarende og bæredygtige alternativer.- Ved hurtigst muligt at stille et ambitiøst CO2-fortrængningskrav til markedet vil man skabe en nødvendig efterspørgsel efter grønne alternativer. Så kan biogas, brint, PtX, avancerede biobrændstoffer og andre nye teknologier, vi måske endnu ikke kender, konkurrere om at levere de ønskede reduktioner uden særlige støtteordninger. Branchen er klar til at levere, men den rette lovgivning skal på plads nu, siger Jacob Stahl Otte.







Drivkraft Danmarks beregninger viser, at 1 million elbiler i kombination med et CO2-fortrængningskrav på 30 procent vil reducere CO2-udledningen med over 4 millioner ton CO2, hvilket reducerer behovet for yderligere reduktioner i 2030 med 21 procent. Dermed vil transporten bidrage væsentligt til det fælles mål om at reducere CO2-udledningerne med 70 procent i 2030. (Grafik: Drivkraft Danmark)





Om Drivkraft Danmark:

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces med alle Danmarks tankstationer og raffinaderier som medlemmer samt LPG-branchen. Branchen står for 99 procent af energien til transporten og 40 procent af det samlede danske energiforbrug.





