Randersvirksomhed sætter nye slidbaner på for Michelin

Fredag 18. september 2020 kl: 13:55

Af: Redaktionen - Med Recamic udbygger vi vores tilbud inden for regummiering og styrker indsatsen for at holde kundernes dæk sikkert kørende længst muligt. Både økonomisk for den enkelte virksomhed og i et større miljø- og ressourceperspektiv giver det rigtig god mening, at forlænge dækkenes liv så længe som muligt. Det kan vi nu gøre enten ved at skære nyt mønster, eller med Recamic lægge en helt ny slidbane på, siger Henrik Fusager, der er direktør i Euromaster Danmark.- Det er klart, at det skal ske professionelt og sikkert. Det sikrer vi med vores samarbejde med Vulkan, der er en familievirksomhed med eksperter etableret tilbage i 1963. Vi er virkelig glade for, at vi nu kan tilbyde endnu flere muligheder inden for regummiering af lastvognsdæk til de danske kunder, og samtidig støtte op om danske arbejdspladser ved, at det nu bliver produceret lokalt i Randers, tilføjer han.Recamic er en del af Michelins Multi-life strategi, som handler om at maksimere levetiden for hvert dæk ved hjælp af blandt andet. regummiering. Recamic er en tro kopi af mønstrene på de mest populære nye Michelin-dæk som eksempelvis X Multi T, X Works og Multiway og omfatter 13 dimensioner. Det svarer til cirka 98 procent af det aktuelle marked for regummiering.Analyser, som revisionsfirmaet E&Y står bag, viser en række positive effekter ved regummiering - eksempelvis 70 procent reduktion af forbruget af råmaterialer, 29 procent lavere CO2-udledning og 21 procent mindre lokal luftforurening. Samtidig kan regummiering reducere dækomkostninger for tunge køretøjer med op til 40 procent sammenlignet med køb af nye dæk.