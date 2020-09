Vognmandsorganisation er tilfreds med ministers afvisning af EU-Kommissionen

PARKERING PÅ RASTEPLADSER:

Fredag 18. september 2020 kl: 12:00

Af: Redaktionen Transportministeren har svaret på EU-Kommissionens begrundede udtalelse fra 14. maj i år, hvor EU-Kommissionen uddybede sin opfattelse af, at Danmark overtræder EU-retten med den indførte tidsbegrænsning på 25 timer for parkeringer på statslige rastepladser. EU-Kommissionen mener, at reglen om maksimalt 25 timers parkering på statslige rastepladser krænker friheden til udveksling af transportydelser efter forordningen om adgangen til markedet for godstransport.Men det afviser den danske S-Regering, som også afviser, at 25 timers-reglen krænker køre- og hviletidsreglerne.DTL’s adm. direktør Erik Østergaard bifalder, at den danske regering holder fast.- Det betaler sig at argumentere for de principper, der ligger bag ved de nationale initiativer. Det så vi også i sagen om cabotage-ture og hvil i førerhuset. Det væsentlige er, at tiltaget gælder for alle, og at der ligger sikkerheds- og velfærdsmæssige hensyn til grund for restriktionerne, siger Erik Østergaard.Han fremhæver, at S-regeringen fra starten har gjort en del ud af, at det ikke er en statslig opgave at stille parkeringsfaciliteter til rådighed for langtidsparkering, da det ikke er angivet i forordningen om retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, at rastepladser skal kunne benyttes til langtidsparkering.Den danske regering henviser også til, at det ifølge køre- og hviletidsreglerne er op til virksomhederne at sikre, at chaufførerne kan afholde deres lange hvil. Det må derfor være virksomhedens ansvar at planlægge ruten, således at chaufføren kan benytte de alternative parkeringsfaciliteter i Danmark, der er til rådighed for afholdelse af det lange hvil.Erik Østergaard roser transportministeren og Transportministeriet for samtidig at have overvejet og vurderet en række alternative foranstaltninger for at finde den bedste løsning til at opfylde de legitime formål med restriktionerne.- Der kan være god grund til at se på for eksempel muligheden for at indføre betalingsparkering, herunder muligheden for at benytte bomanlæg og muligheden for at anvende fleksibel fordeling af parkeringsarealer, siger Erik Østergaard og fortsætter:- I min optik kunne fleksibel parkering være parkeringsarealer, der for eksempel er beregnet til - reserveret for - personbiler om dagen og lastbiler om aftenen og om natten. Samtidig er det ikke utænkeligt, at der visse steder efter omstændighederne bør være mulighed for at indføre tidsbegrænset parkering på mellem 3-25 timer. Og så er der selvfølgelig muligheden for forholdsvis billige anlægsforbedringer og anlæg af nye rastepladser, som ministeren også nævner. Det spor har DTL allerede anbefalet ministeren at følge, når budgettet skal lægges for infrastrukturen.Interesserede kan se S-Regeringens svar