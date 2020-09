Dyre-chauffører har fået nok

Mandag 14. september 2020 kl: 13:52

Af: Jesper Christensen Dyretransportchauffør Torben Grønhøj Jensen, der er talsmand for Dyretransportchauffør-gruppen, siger til transportnyhederne.dk, at situationen blever værre og værre.Han har lige som mange andre chauffører oplevet at blive kontaktet af politiet, fordi en dyrlæge på et opsamlingssted eller slagteri havde fundet en gris, som var kommet med på turen, men som han som chauffør skulle have fået øje på og afvist, da han læssede grisene hos landmanden.Torben Grønhøj Jensen kalder det for en umulig opgave at sikre sig, at det kun er transportegnede grise, der kommer med på turen. Og problemet er størst, når det gælder smågrise. På det vogntog opbygget til transport at grise i op til tre dæk, som han selv er chauffør på, kan han have op til 680 smågrise, som det tager omkring en times tid at læsse.- Så kan du se selv regne ud, at der ikke er ret megen tid til hver gris, siger han.Med 680 smågrise, der skal om bord, skal han tjekke 11-12 grise hver minut.Torben Grønhøj Jensen forklarer videre, at dyr med skavanker har det med at søge ind midt i flokken. Derfor kan det være svært for chaufførerne at se, om grisene har en skavank - navlebrok, er halt, har halebid, et blodøre eller hævende ben - når den sammen med de andre smågrise myldrer ind i lastbilen.Og overser han en gris, der ikke er transportegnet, står han - og andre chauffører i tilsvarende situationer - til en bøde på 5.000 kroner.Chaufførerne er utilfredse, da de mener, at ansvaret for at sikre, at grisene er egnet til transport, må ligge hos den enkelte landmand, som kender grisene gennem mange uger i staldene - og ikke hos chaufførerne, der ser grisene for første gang, når de skal læsse dem - og når de leverer dem til modtageren.Utilfredsheden er så stor, at Dyretransportchauffør-gruppen har indkaldt til stormøde i Kolding på lørdag 19. september klokken 10.00.På mødet vil Dyretransportchauffør-gruppen kort byde velkommen og derefter give ordet til advokat Jacob Forman, der har specialiseret sig i transportforhold.Jacob Forman vil give en redegørelse for og kommentere lovgivningen.Torben Grønhøj Jensen vurderer, at der efter mødet vil komme en udtalelse, der kræver politisk handling - og som imødekommer chaufførernes ønsker.