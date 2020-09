Borgmester ønsker forbud mod udlejning af el-løbehjul fra kommunale arealer

Onsdag 9. september 2020 kl: 15:50

Af: Redaktionen I over halvandet år har politikerne i Københavns Kommune måttet sande, at de i praksis intet har kunnet stille op over for de mange af el-løbehjul, som har stået - eller i mindre heldige tilfælde ligget - til udlejning på gader og stræder i hovedstaden.Et lovforslag, som forventes at blive til lov pr. 1. januar 2021, kan give politikerne i landets kommuner det længe ventede værktøj til at dæmme op for problemerne med el-løbehjul. Teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL), er klar til at udnytte mulighederne i den kommende lovgivning til det yderste.- Løbehjulene har skabt store frustrationer for københavnerne, fordi de gennem halvandet år nu har spærret både fortove og cykelstier og dermed skabt farlige situationer for både cyklende og gående. Samtidig har de skabt utryghed på cykelstierne, fordi vi ikke har plads til endnu flere trafikanter på vores i forvejen travle cykelstier, siger Ninna Hedeager Olsen og fortsætter:- Enhedslisten har fra begyndelsen været imod udlejning af løbehjul fra offentlige arealer, og derfor håber jeg, at Socialdemokratiet vil holde fast i den restriktive linje, de tidligere har talt for i København.Teknik- og Miljøforvaltningen beskriver tre scenarier for håndteringen af el-løbehjul og anbefaler, at der gives tilladelse til opstilling af 3.200 el-løbehjul til udlejning i hele byen. I denne model må løbehjulene i udvalgte områder som Middelalderbyen i Det Indre København og ved visse stationer kun parkeres optegnede båse. Men teknik-og miljøborgmesteren ønsker altså at gå videre end det forslag:

- Løbehjulene gør ikke en afgørende forskel i den københavnske trafik, fordi det ofte er gående eller cyklister, som vælger at hoppe op på et løbehjul og suse gennem byen. Til gengæld skaber de utryghed og øget trængsel på cykelstierne, fordi vores infrastruktur ikke er indrettet til at inkludere dem, og de er til stor gene for ældre og mennesker med handicap eller nedsat syn, når de står parkeret på byens fortove og pladser, siger Ninna Hedeager Olsen, som slår fast, at der efter hendes og Enhedslistens mening ikke behov for el-løbehjul i København.





- Derfor bør vi blive enige om et forbud i udvalget.



Er der ikke et flertal for et forbud, ønsker teknik- og miljøborgmesteren så stram en praksis, det er muligt at finde flertal for. Teknik- og Miljøforvaltningen modtager jævnligt klager fra frustrerede borgere over løbehjul, som står til gene i byrummet.





Teknik- og Miljøudvalget skal behandle sagen på udvalgsmødet 14. september.





Interesserede kan læse indstilling og bilag her:



Teknik- og Miljøudvalget skal behandle sagen på udvalgsmødet 14. september.Interesserede kan læse indstilling og bilag

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.