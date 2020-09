ELBILKOMMISSION:

Tirsdag 8. september 2020 kl: 13:29

Ønsket om en øget udbredelse af nul- og lavemissionsbiler

Ønsket om en betydelig CO2-reduktion

Ønsket om beskedne statsfinansielle konsekvenser

Ønsket om at begrænse de øvrige samfundsøkonomiske omkostninger ved omlægningen

Ønsket om at fastholde den nuværende fordelingsprofil i beskatningen

Kommissionen formand, Anders Eldrup, der er tidligere departementschef i Finansministeriet og tidligere administrerende direktør i først olie- og naturgasselskabet DONG og senere i DONG Energy, peger på, at kommissionens arbejde viser, at det ikke er muligt at opfylde alle disse hensyn på samme tid, og at der derfor er brug for balancerede løsninger, hvor de forskellige hensyn afvejes over for hinanden.I det lys kommissionen udviklet forskellige afgiftsmodeller for grøn bilbeskatning, som i varierende grad tilgodeser de forskellige hensyn.- Kommissionen har udarbejdet en ny model for bilbeskatningen og illustrerer effekterne af at ændre på forskellige "stilleskruer" i skattesystemet. Kommissionens analyser viser, at der ikke er en simpel vej til grøn omstilling af bilparken, som opfylder alle hensyn på en gang, siger Anders Eldrup.Kommissionen vil nu rette sit fokus mod sin anden delrapport, som først og fremmest vil omhandle de infrastrukturelle forhold, der skal kunne understøtte en omstilling af personbiltrafikkeni en mere bæredygtig retning. Anden delrapport forventes færdiggjort ved årsskiftet 2020/21.Interesserede kan se den omtalte delrapportInteresserede kan hente et faktaark baseret på rapporten