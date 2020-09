Movia sender 47 nye elbusser i drift på Sjælland næste år

Mandag 7. september 2020 kl: 13:08

Mere om Movia’s udbud A18:



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Afgørelsen af udbud A18 viser, at omstillingen af busdriften i en mere bæredygtig retning er på vej fra Hovedstadsområdet og ud på Sjælland, hvor udvalgte buslinier fra sommeren 2021 vil blive betjent med el-busser, der er udslipsfrie under drift.Skiftet til mere bæredygtig drift sker i tæt samarbejde med Movia og operatørerne Keolis og Kruse. Dermed bidrager de fem kommuner til at nå den klima- og miljøanbefaling, som er central i Movia*s nye mobilitetsplan for Sjælland.De fem kommuners tilsammen 21 buslinjer transporterer sammenlagt omkring 3,6 millioner passagerer årligt. At tranportere sig sammen er i forvejen mindre klimabelastende end at rejse hver for sig, og når det samtidig sker med bæredygtige drivmidler så som el, reduceres det samlede klimaaftryk endnu mere.Kommunernes nye elbusser er emissionsfri, hvilket betyder, at de lokalt hverken forurener med CO2, NOx eller partikler. Busserne kommer også til at støje mindre, hvilket kan mærkes både inde i bussen og udenfor.Det er mobilitetsselskabet Movia, der har udbudt busdriften for kommunerne. Administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, ser de fem kommuner som foregangskommuner, der vil drive på en beslutning om emissionsfrie busser, som kan brede sig til mange andre kommuner i Movias område.- I Movias mobilitetsplan kører alle vores busser fossilfrit i 2030, og mindst halvdelen af dem kører på el. Vores flextrafik kører udelukkende i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som Glostrup, Guldborgsund, Lolland, Rødovre og Slagelse kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er relevante uanset geografi - både i byen og på landet, siger Dorthe Nøhr Pedersen.Med de fem kommuners 47 nye elbusser vil der i 2021 i alt komme til at køre 123 elbusser på Sjælland, hvilket svarer til, at 9 procent af Movia’s samlede busdrift opgjort på antal køreplantimer, bliver udført med el-busser. Dertil kommer, at Movia også har sat strøm til fem el-havnebusser i 2020. Det betyder en samlet reduktion på 8.400 ton CO2, 21 ton NOx og 230 kg partikler. De fem kommuners 47 nye nul-emissions elbusser sættes i drift i løbet af sommeren 2021.Følgende kommuner har allerede elbusser i drift: Roskilde, Ballerup, Egedal, København og Frede-riksberg - i alt 76 elbusser.Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.I Movia’s udbud A18 indsætter Lolland Kommune også fossilfri busser, der kører på biobrændstof, på en række buslinjer. De fossilfrie busser er mere miljøvenlige end busser, der kører på fossile brændstoffer. Selvom de ikke er helt emissionsfri, giver de en 100 procent fossilfri busdrift.Med udbuddet får Region Sjælland derudover 30 nye fossile driftsbusser. Busserne erstatter eksisterende dieselbusser med nye, som vil reducere ca. 75 procent af de eksisterende bussers udledning af NOx og ca. 50 procent af partikeludledningen. I løbet af kontraktperioden kan Region Sjælland vælge at tilkøbe fossilfri drift af de nye busser ved at overgå til fossilfri brændstoffer.Med A18 fortsætter Region Hovedstadens drift af linje 300S og 30E med de nuværende 34 fossile driftsbusser frem til åbning for passagerer på Letbanen langs Ring 3, som forventes at ske midt i 2025.