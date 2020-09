Elektriske lastbiler får længere rækkevidde

Fredag 4. september 2020 kl: 10:47

DAF CF Electric - trækker:

Chassis: 4x2

Akselafstand: 380 centimeter

Trækkerens vægt: 9.000 kg

Elektromotor: 210 kW

Moment: 2000 Nm

Batterikapacitet: 350 kWh (effektiv kapacitet på 315) Rækkevidde for en helt opladet lastbil: Op til 220 km Hurtigladende batterier: 75 minutter (ved 250 kW)

Af: Redaktionen DAF Trucks tager det næste skridt inden for elektriske drivlinjer ved at fordoble rækkevidden af DAF CF Electric til mere end 200 kilometer.Det nye skridt omfatter blandt andet en ny generation af batterier, der giver en vægtreduktion på 700 kg, som kan omsættes direkte til højere nyttelast.DAF indledte felttests af de første modeller af CF Electric i 2018 hos hollandske og tyske kunder, hvorefter anden generation - udstyret med ny software og et nyt instrumentbræt - blev lanceret sidste år.DAF CF Electric leverer nul-emission og lavt støjniveau under drift - hvilket er fordelagtigt ved distribution i byområder, forsyning til supermarkeder og indsamling af affald.Aktuelt tilbyder DAF i øjeblikket CF Electric som en to-akslet trækker med en vogntogsvægt på op til 37 tons, og som en tre-akslet 6x2-forvogn med styret bogieaksel med en totalvægt på op til 28 ton.Den nyeste generation af CF Electric lastbiler bygger på tidligere generationers dokumenterede pålidelighed og brugervenlighed. En ny tilføjelse til den nuværende generation er en litium-ion-batteripakke med en kapacitet på 350 kWh (315 kWh effektiv kapacitet). Ud over at være mere kraftfuld er batteripakken også 700 kg lettere. En reduktion, der kan omsættes direkte til en højere nyttelast.Batteriet er overvåget med temperaturregulering, der holder temperaturen mellem 25 og 40 grader celsius, uanset vejret, hvilket understøtter batteripakkens holdbarhed og konstante ydeevne.500 elektriske kilometer om dagen Takket være batteripakkens øgede kapacitet - som holder de samme dimensioner som de hidtidige pakker - har den opdaterede CF Electric fået en rækkevidde på over 200 kilometer, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere generationer. Fuld opladning af batteriet udføres normalt på lastbilens hjemsted og tager ca. 75 minutter ved hjælp af en ladestation med en kapacitet på 300 kilowatt.Ved at genoplade batteriet under af-/pålæsning eller i chaufførens pause er det muligt at køre op til 500 fuldt elektriske kilometer om dagen i DAF CF Electric, hvilket øger produktivitet og effektivitet.Specifik rådgivning vedrørende anskaffelse og brug DAF peger på, at brug af elektriske lastbiler kræver en særlig tilgang fra kundens side. Derfor tilbyder DAF sine kunder support via avancerede rute-simuleringsmodeller for at hjælpe med at udvikle den mest effektive planlægning for deres lastbil, herunder nyttige råd om smart og effektiv genopladning af batteriet.DAF tilbyder også rådgivning om den optimale opladningsinfrastruktur - eksempelvis sammen med leverandører som VDL, der har mange års erfaring på dette område fra koncernens arbejde med elektriske busser.Tilgængelig fra september CF Electric med udvidet rækkevidde vil være tilgængelig for bestilling i september, og leveringen forventes at starte i begyndelsen af 2021.- Med den øgede rækkevidde styrker den nye CF Electric vores position inden for elektrisk vejtransport, siger Ron Borsboom, der er direktør for DAF Product Development.- Denne lastbil er udviklet som reaktion på den stigende efterspørgsel efter bedre luftkvalitet i vores byer og lavere CO2-emissioner. 500 fuldt elektriske kilometer om dagen er noget, transportørerne virkelig kan arbejde med, siger han videre.





DAF CF Electric - forvogn



Chassis: 6x2, bogieaksel

Akselafstand: 380/420/460/480 centimeter

Forvognens vægt: 10.200 kg

Elektromotor: 210 kW

Moment: 2.000 Nm

Batterikapacitet: 350 kWh (effektiv kapacitet på 315)

Rækkevidde for en helt opladet lastbil: op til 220 km

Hurtigladende batterier: 75 minutter (ved 250 kW)

