Miljøminister tog mod vognmandsdelegation

Mandag 31. august 2020 kl: 13:13

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Delegatione bestod af repræsentanter fra DTL’s organisiation eg flere medlemsvirksomheder. Efter mødet påpegede DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard, at mødet gav mulighed for endnu en gang at fremføre DTL’s holdning til miljøzoner som miljø- og sundhedsfremmende foranstaltning.- Vi fik redegjort for de store udfordringer, som miljøzonekravene skaber for især vognmænd med specialkøretøjer, og vi fik drøftet behovet for en dispensationsordning, der imødekommer de særlige behov hos vognmænd med specialkøretøjer. Herunder blev der også talt om at udvikle en særlig klippekortsordning for de få køretøjer, der sjældent har ærinde i miljøzonerne, siger Erik Østergaard.DTL forklarer, at sagen handler om, at DTL og en række medlemmer med specialkøretøjer gennem længere tid har appelleret til ministeren om dispensationsordninger. Specialkøretøjerne kan ofte ikke få påsat partikelfiltre, fordi bilerne er bygget op med en lang række specialudstyr, som optager den disponible plads, eller fordi et filter kan skade motoren på grund af det specielle kørselsmønster. Der til kommer, at de specialopbyggede biler kører markant færre kilometer end de fleste andre lastbiler, da de løser specielle opgaver - særligt tunge løft, særlige kranopgaver og andet - hvor de holder stille, mens mandskabet bruger bilernes specialudstyr.- Vi oplevede, at Lea Wermelin har stort respekt for vores erhverv, der hver dag sikrer at vitale funktioner i samfundet holdes i gang, og som hver dag også bidrager til offentlige projekter og ambitioner af miljø- og klimarigtig karakter. DTL forsøgte på mødet at skabe forståelse for, at specialkøretøjer udgør en meget begrænset del af trafikken i miljøzonerne. Derfor slog delegationen også på, at eventuelle fremtidige miljøzoneregulering og skærpelse af krav i miljøzoner behøver et langt længere varsel, siger Erik Østergaard.Det er Miljøstyrelsen, der behandler dispensationsansøgningerne fra vognmændene, og som sit næste skridt går DTL i dialog med Miljøstyrelsen om en bedre dispensationsordning for specialkøretøjer.Ifølge DTL er sagen er alvorlig, da vognmænd med ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler siden 1. juli i år ikke haft adgang til miljøzonerne, med mindre de har monteret et partikelfilter. Hvis de alligevel kører i zonerne, risikerer de fra 1. oktober en bøde på op til 12.500 kroner for tunge køretøjer og 1.500 kroner for varebiler.Myndighederne har sendt information om de skærpede regler ud via e-boks til køretøjsejere, som ifølge køretøjsregistret ikke lever op til de miljøkrav, der gælder i miljøzonerne fra 1. juli. Da der stadig er et behov for at informere borgerne om de skærpede regler og bødeudstedelsen, er der udarbejdet en informationskampagne, som vil blive sat i værk i nærmeste fremtid.