Færgerne til og fra Bornholm har haft en fyldt sommer

Fredag 28. august 2020 kl: 13:16

Af: Redaktionen På Bornholm var der i år 2,7 procent flere passagerer og næsten 15 procent flere personbiler i forhold til sommeren 2019. Det til trods for et meget stort fald på 21,5 procent færre tyske gæster med færgerne i år.- Danskerne skulle holde sommerferie i Danmark, og da åbningen af Danmark begyndte, eksploderede salget til Bornholm. Derfor valgte vi at bytte om på færgerne mellem Bornholm og Kattegat, så vi kunne sejle med to store katamaraner på Bornholm, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Den ekstra kapacitet mellem Rønne og Ystad holdt priserne lave, og mange fra andre dele af Danmark valgte Bornholm som deres feriedestination i år. Til stor glæde for Destination Bornholms direktør, Pernille Kofod Lydolph.- Det er en fornøjelse, at så mange i år har fundet vej til Bornholm, herunder mange nye gæster. Vi håber på, at mange af dem vil finde vej retur til øen – og gerne i foråret, efteråret eller vinteren, hvor her også er dejligt, siger hun.I alt overførte Bornholmslinjens færger 643.841 passagerer til og fra Bornholm i perioden.