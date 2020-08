Det er beskæmmende

DIREKTØR OM CHAUFFØRFORHOLD:

Onsdag 26. august 2020 kl: 11:27

“Min arbejdsgiver tvang mig til at bruge andre chaufførers førerkort for at manipulere med køre- og hviletiderne. Hvis vi lb tør for køretid et sted i Frankrig eller Tyskland, kom der nogle fra kontoret for at give os nye førerkort, som vi skulle bruge”



“Vi holdt os varme ved at have et gasblus tændt natten over. Det er risikablet, men ellers ville vi fryse. Hvis du siger op, er der sanktioner. Det gør os til gidsler i sådan en situation”



Af: Jesper Christensen Vognmandsorganisationen DTL’s administrerede Erik Østergaard har set rapporten og understreger over for tansportnyhederne.dk, at den desværre beskriver en velkendt situation på vejtransportområdet.- Det er beskæmmende, siger han kort og tilføjer, at der ikke er nogen grund til at betvivle, hvad der står i rapporten fra ITF.Erik Østergaard siger med udgangspunkt i chaufførudtalelserne i rapporten, at de endnu en gang blot understreger, at der er behov for EU’s vejpakke og for den ændring af den danske godskørselslov, som Folketinget ved tog foråret og som træder i kraft ved årsskiftet.Erik Østergaard har en forhåbning om, at EU’s vejpakke og den danske lovændring vil få rettet op på nogle af de forhold, som nogle transportvirksomheder lader chauffører arbejde under.Et par citater fra ITF-rapporten:En chauffør fra Uzbekistan var ansat hos et østeuropæisk datterselskab under en tysk transport- og logistikvirksomhed med tusinder af lastbiler forklarer ifølge rapporten:En chauffør fra Ukraine forklarer om livsbetingelserne:Interesserede kan læse ITF’s rapport