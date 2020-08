Lastbilforhandler i Ishøj har fået ny salgskonsulent

Tirsdag 25. august 2020 kl: 12:52

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Nicki Rasch har siden sin uddannelse som mekaniker været i transportbranchen - både på landevejen, værkstedet og i salgsafdeling. Med over fire år hos Volvo og de to sidste år hos MAN kommer han med erfaring som både kunde og sælger i branchen. Erfaring som Scania Ishøj ser frem til at bringe i spil.