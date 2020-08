Lufthavn fyrer færre end først forventet

Tirsdag 25. august 2020 kl: 11:17

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tirsdag i sidste uge varslede Aalborg Lufthavn afskedigelse af 110 medarbejdere, hvilket svarede til 75 årsværk. Efter et konstruktivt forhandlingsforløb den seneste uge mellem tillidsrepræsentanter for alle de berørte afdelinger og ledelsen, er det endelige antal reduceret til 92 medarbejdere, svarende til 63 årsværk.- Den seneste uges forhandlinger har været gode og konstruktive, og alle involverede har udvist stor forståelse for den kritiske situation, som luftfartsbranchen befinder sig i. Vi har speedet processen op i respekt for de medarbejdere, der går hjemme og er usikre på, om en afskedigelse nu rammer dem, og så er vi lykkes med at bevare flere stillinger end først varslet, siger Søren Svendsen, der er direktør i Aalborg Lufthavn.Tirsdag vil de berørte medarbejdere få overbragt besked om, at de vil blive afskediget fra Aalborg Lufthavn. De berørte medarbejdere tilbydes i samarbejde med Jobcenter Aalborg relevante uddannelsessteder og andre hjælp til fremtidig job- og kompetenceafklaring.- Fremover er vi færre i den samlede arbejdsstyrke, men vi vil fortsat fokusere på den høje kvalitet og gode service, som vi er kendte for i Aalborg Lufthavn. Vi tror på fremtiden, og vi tror på, at luftfarten kommer på fuld omgangshøjde igen, siger Søren Svendsen.