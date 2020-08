Logistik-firma fra Horsens åbner afdeling i Herning

Fredag 14. august 2020 kl: 13:40

Af: Redaktionen

- Når vi nu også åbner en afdeling i Herning, skyldes det ønsker fra eksisterende og nye kunder, der ønskede en placering tæt på motorvejen i Herning, siger René Møller Klausen, der er driftsdirektør i DKI Logistics A/S.









DKI Logistics A/S’ nye afdeling får til huse i HI Parken og råder til at begynde med over 30.000 kvadratmeter lager.









Ny teknologi holder virksomheden i front At følge med den teknologiske udvikling er en vigtig del af virksomhedens DNA. Da den i 2018 vandt et milliardstort udbud om forestå den samlede vareforsyning til samtlige sygehuse, sundhedshuse, institutioner, praktiserende læger samt fodterapeuter i Region Midtjylland, investerede virksomheden 190 millioner kroner i et fuldautomatisk kasseanlæg og en ny lagerhal. Anlægget er med 73.000 kasser i fuld drift, og der kan plukkes 3.000 enheder i timen.









Om DKI Logistics A/S:

DKI Logistics A/S blev grundlagt 1. april 2001 og er i dag blandt de førende inden for lagerhåndtering og logistik i Danmark

Virksomheden er bygget op med en flad organisation med kort vej til beslutninger og en fleksibel og forandringsvillig kultur med fokus på kunderne

Virksomheden er kendt som pålidelig og velkonsolideret med en AA-rating fra Soliditet A/S

DKI Logistics A/S er økonomisk uafhængig

DKI Logistics A/S har hovedkontor og ca. 93.000 kvadratmeter lager i Horsens direkte ud til Motorvej E45 samt ca. 90.000 kvadratemter lager i Køge ud til Motorvej E20 - og fremover også i Herning

Virksomheden tilbyder også dansk distribution og bruger kun dansktalende chauffører

