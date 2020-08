Holdet er sat til genstart af det blå Danmark

Torsdag 13. august 2020 kl: 12:39

Om processen:

De otte genstartteams skal give deres forslag til myndighedstiltag senest 15. september

Der er afsat samlet 485 millioner kroner i indeværende år til udmøntning af anbefalinger fra alle otte genstartsteam. Anbefalingerne vil indgå i politiske forhandlinger om eksportpakken

Arbejdet afsluttes med et tværgående møde i ’Forum for genstart af dansk økonomi’ og afrapportering til S-Regeringen. Anbefalingerne skal sættes i gang i år

Medlemmer i Genstartsteamet for Det Blå Danmark:

Henriette Hallberg Thygesen, Executive Vice President i A.P. Møller - Mærsk A/S

Jan Rindbo, CEO, Norden

Peter Lytzen, CEO, Esvagt

Torben Carlsen, CEO, DFDS

Søren Nørgaard Thomsen, CEO, Blue Water Shipping

Bjarne Foldager, CEO, MAN Energy Solutions

Søren Hjorth Krarup, direktør, Alfa Laval

Lars Petterson, CEO, Hempel

Anne H. Steffensen, CEO, Danske Rederier

Jenny N. Braat, adm. direktør, Dansk Maritime

Tine Kirk Pedersen, adm. direktør, Danske Havne

Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal

Af: Redaktionen For genstartsteamet for Det Blå Danmark er det Henriette Hallberg Thygesen, Executive Vice President i A.P. Møller - Mærsk A/S, der er formand. Med sig i sit team har hun topfolk fra både udstyrsproducenter, rederierne, de maritime erhvervsorganisationer og fagbevægelsen.Fra Danske Rederier er det administrerende direktør, Anne H. Steffensen, der sidder med i genstartsteamet.- Det kan ikke overvurderes, hvor vigtigt det er for et lille land som Danmark at få gang i eksporten igen, så jeg er glad for, at regeringen har nedsat de her genstartteam, siger Anne H. Steffensen.Arbejdet blev onsdag skudt i gang med et stort virtuelt møde mellem de otte genstartteam og S-Regeringen repræsenteret af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).Udfordringerne for Det Blå Danmark i corona-tiden er mange og komplekse.- Vi skal se, om vi kan finde få, men konkrete initiativer, som på den korte bane kan afhjælpe de problemer, som en del af rederierne har som følge af corona. Men også gerne initiativer, der kan lægge kimen til vækst fremadrettet. Det kan kun gå for langsomt, så det er godt, at arbejdet nu i gang. Jeg glæder mig til en kort og fokuseret proces, så vi kan aflevere skarpe anbefalinger til regeringen om en lille måneds tid, siger Anne H. Steffensen.De danske rederier eksporterede sidste år for 207 milliarder kroner.ErhvervsorganisationerFaglige modtagerorganisationer