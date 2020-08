Turistbusbranchen er fortsat meget hårdt presset

ORGANISATION EFTER MEDLEMSUNDERSØGELSE:

Torsdag 13. august 2020 kl: 11:28

to trediedele af branchen har mistet over 80 procent af omsætningen i juli

over 85 procent forventer at ligge på under halvdelen af normalomsætningen frem til april 2021

13 procent af medlemmerne har fået noget ud af initiativerne i sommerpakken

halvdelen af turistbusmedlemmerne forventer at kunne søge hjælpepakken til faste omkostninger for juli og august

Af: Redaktionen Medlemsundersøgelsen viser blandt andet, at:Undersøgelsen kommer frem nu, hvor sommerferien er slut, og politikerne på Christiansborg er i gang med at forhandle om fase 4 af genåbningen og den fremtidige hjælp til de virksomheder, som er ramt af de fortsatte corona-restriktioner.Dansk PersonTransport’s medlemsundersøgelse blandt turistsektorens medlemmer tager temperaturen på, hvor høj omsætningen har været hen over sommeren, og hvor høj den forventes at blive resten af året. Desuden har organisationen fået kortlagt, om S-Regeringens tiltag for at sætte gang i efterspørgslen har hjulpet turistbusbranchen, og endelig hvor stor en andel, der forventer at kunne gøre brug af hjælpepakken til faste omkostninger i juli og august.Dansk PersonTransport har brugt undersøgelsens resultater til at klæde erhvervs- og transportordførerne på til de igangværende forhandlinger om den fremtidige hjælp for branchen.Dansk PersonTransport går målrettet efter, at turistbusbranchen, som er stærkt sæsonafhængig og er underleverandør til alle de ved lov nedlukkede aktiviteter - herunder store events som konferencer, festivaler, sportsarrangementer, messer, koncerter, krydstogtsanløb samt transport af inden- og udenlandske turister - stadig kan få en form for hjælp til dækning af de faste omkostninger.