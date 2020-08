Dansk eksport skal have hjælp i corona-tiden

REGERING OG ERHVERVSLIV:

Onsdag 12. august 2020 kl: 15:58

Fødevaresektoren (formand Jais Valeur, Danish Crown)

Det Blå Danmark (formand Henriette Hallberg Thygesen, Maersk)

Produktionsvirksomheder og grøn teknologi (formand Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland)

Mode og tekstil (formand Frederikke Schmidt, Roccamore)

Life Science og biotek (formand Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk)

Små- og mellemstore virksomheder (formand Carsten Jensen, CKJ Steel)

Turisme og oplevelsesøkonomien (formand Lars Liebst, Tivoli)

Luftfart (formand Simon Pauck Hansen, SAS)

Af: Redaktionen Forum for genstart af dansk eksport består af ledere fra erhvervslivet og fagbevægelsen og skal blandt andet udpege, hvor udfordringer for eksporten kræver handling og hvilke tiltag, der kan gøre mest gavn i forhold til at understøtte danske eksporterhverv gennem corona-tiden. Arbejdet følger op på Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni indgået mellem S-Regeringen og Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.- Mange danske arbejdspladser er afhængige af vores stærke danske eksporterhverv. I regeringen vil vi hjælpe danske eksportører i COVID-19-krisen med de udfordringer, som de konkret møder. Derfor nedsætter vi et forum og otte genstartsteam for eksport med kapaciteter fra dansk erhvervsliv og danske eksporterhverv. Jeg ser frem til i samarbejde med de berørte erhverv at skabe de bedste forudsætninger for at danske eksportvirksomheder fortsat står stærkt på det globale marked, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) peger på, at eksportindsatsen er central i S-Regeringens indsats.- Vi arbejder for, at danske virksomheder er to tæer længere fremme i startblokkene, når vores eksportmarkeder åbner op igen. Derfor glæder jeg mig også til at stå i spidsen for både flere og mere målrettede eksportfremstød i de kommende år, så vi kan få alle de gode - og i særdeleshed - grønne og bæredygtige danske løsninger og produkter ud at arbejde i verden efter corona-tiden, siger han.S-Regeringen har nedsat Forum for genstart af dansk eksport med i alt otte genstartsteam, der skal komme med indspil til regeringen om, hvordan de mener, at regeringen kan hjælpe med at løse de udfordringer, de står overfor som følge af corona-krisen.De otte genstartsteam og formænd repræsenterer følgende erhvervsområder:I Forum for genstart af dansk eksport indgår desuden Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVDanmark, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier, Lægemiddelindustriforeningen, HORESTA og Dansk Mode & Textil, mens fagbevægelsen er repræsenteret af FH, Dansk Metal og 3F.Formændene for de forskellige genstartsteam vil sammen med fagbevægelsen og erhvervsorganisationer mødes første gang til et sættemøde med erhvervsminister Simon Kollerup og udenrigsminister Jeppe Kofod onsdag i denne uge, hvor de vil blive opfordret til at byde ind med udfordringer, problemer og mulige tanker om løsninger. Arbejdet forventes afsluttet i september.