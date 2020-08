Grise lider på varme dyretransporter

DYRE-ORGANISATION:

Onsdag 12. august 2020 kl: 17:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Lange dyretransporter er i forvejen utroligt stressende og opslidende for dyrene. Op mod 900 smågrise stuves sammen på meget lidt plads og transporteres i op til et døgn på vejene uden hvil. Lægger man dertil høje temperaturer og lastbiler, der ikke er udstyret med køleanlæg, så har man risiko for en reel dyrevelfærdskatastrofe, siger Ditte Erichsen, der er dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse og uddannet master i vurdering af husdyrvelfærd.- Jeg forstår ikke, at vi alligevel år efter år ser en branche, som forsøger at gennemføre transporter til områder med meget høje temperaturer vel vidende, at de udsætter dyrene for en ekstrem belastning, siger hun videre.Det er kun transporter på over 8 timers varighed, der skal forhåndsgodkendes af Fødevarestyrelsen. Derfor vækker det bekymring hos Dyrenes Beskyttelse, at Fødevarestyrelsen lige nu melder om mange transportører, som ikke viser hensyn til varmen.- Omkring en tredjedel af de 15 millioner levende grise, som danske landmænd hvert år eksporterer, er på transporter under 8 timer, og de er derfor ikke på samme måde underlagt kravet om, at der skal indsendes logbog til Fødevarestyrelsen over den forventede rute. Jeg er derfor dybt bekymret for dyrevelfærden på de danske dyretransporter i øjeblikket, siger Ditte Erichsen.Det er ifølge den europæiske lovgivning tilladt at transportere grisene, så længe temperaturen inde i bilen ikke overstiger 35 graders varme. Ifølge Ditte Erichsen kan det dog være meget svært at føre kontrol med, hvordan temperaturen udvikler sig i løbet af en tur ned gennem Europa.- Vejret kan være omskifteligt, ligesom det kan være køligt tidligt om morgenen, når grisene typisk læsses ombord i Danmark, men blive bagende hedt efterhånden, som dagen skrider frem. Langt de fleste af lastbilerne har ikke noget aktivt køleanlæg, så der vil altid være varmere inde i lastrummet end udenfor. Og det er jo ikke fordi, at chaufføren bare kan holde ind til siden og læsse dyrene af i vejkanten, når temperaturen inde i bilen bliver for høj. Han er nødt til bare at fortsætte, siger hun.Ifølge Ditte Erichsen bliver forholdene ikke meget bedre af, at grise i forvejen er meget følsomme over for varme.- Grise er meget varmefølsomme dyr, som har svært ved at komme af med overskydende kropsvarme, fordi de ikke har svedkirtler ligesom mennesker. De er derfor tvunget til at søge afkøling på andre måder, for eksempelvis ved at rulle sig i noget vådt og dermed sænke kropstemperaturen eller ved at lægge sig på siden på et køligt underlag. Dette kan ikke lade sig gøre på en tætpakket lastbil, hvor grisene er stuvet tæt sammen på meget lidt plads med hundredvis af artsfæller, som også afgiver en masse varme, siger hun.Danske landmænd er samlet Europas suverænt største eksportører af smågrise. Dyrenes Beskyttelse peger på, at 3,5 millioner danske smågrise sidste år blev læsset på lastbiler og sendt ud i verden i løbet af årets tre sommermåneder.Sidste år blev der for første gang nedlagt forbud mod dyretransporter i en kort periode sidste sommer på grund af hedebølge.