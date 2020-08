Corona-udbrud - 16 buschauffører i Aarhus er blevet sendt hjem

Torsdag 6. august 2020 kl: 16:21

Af: Redaktionen - Mange af mine kollegaer er bange og har svært ved at håndtere det. De har familiemedlemmer derhjemme, som er i risikogruppen, og de vil for alt i verden ikke tage smitte med hjem til dem, siger Anita Nørgaard, der er buschauffør og arbejdsmiljørepræsentant i Aarhus Sporveje, til Fagbladet 3F.I alt er fire chauffører hos Aarhus Sporveje blevet smittet med og syge af corona-virus, siden pandemien kom til Danmark. Det er ikke klarlagt, om chaufføren er blevet smittet på jobbet men Anita Nørgaard undrer sig over, at Midttrafik atter åbner for det kontante salg i busserne i en sitution, hvor smittetallet stiger.- Vores chauffører sidder bag en glasplade, men folk går forbi den, når de skal veksle penge eller købe billetter. Så kommer den direkte kontakt, og det gør mine kollegaer nervøse for at blive smittet. Og de kan jo ikke have mundbind på, fordi solen bager ind på dem hele dagen. Det ville blive ulideligt, siger hun.Anita Nørgaard undrer sig også over, at passagererne igen har fået mulighed for at stige ind i bussen via fordøren. Hun peger på, at det vil hjælpe meget på chaufførernes tryghed, hvis passagererne ikke måtte bruge fordøren, da det er her, de fleste kommer i direkte kontakt med passagerne.Anita Nørgaard forklarer til Fagbladet 3F, at hun i din hverdag oplever, at mange passagerer ikke overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand og om at bruge mundbind.Forhandlingssekretær Kim Poder i 3F Transportgruppen mener, at myndighedernes anbefaling om at bruge mundbind i den kollektive trafik i myldretiden er for slap. Over for Fagbladet 3F påpeger han, at det bør være et krav, at alle bruger mundbind i den kollektive trafik, så længe kurven over corona-smittede stiger - både af hensyn til passagererne og chaufførerne.Aarhus er et af de steder i landet, hvor der i den seneste tid har været en stor stigning i antallet af corona-smittede.