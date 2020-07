Alsisk flyselskab letter igen midt i august

Fredag 31. juli 2020 kl: 08:54

Af: Redaktionen Den første dag med fly igen mellem Sønderborg og København er mandag 17- august, hvor der i hverdagene vil være to daglige afgange i hver retning, mens der vil være én afgang lørdag og søndag.Alsie Express peger på, at der stadig skal tages særlige forholdsregler for at forebygge sprednig af corona-virua blandt passagerer og kabinebesætning. Derfor vil man som passager opleve en anderledes flyrejse end før corona-tiden.