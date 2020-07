Lastbilproducent vil have skolebørn til at vinke til chaufførerne

Torsdag 30. juli 2020 kl: 09:28

Af: Redaktionen Ifølge Verdenssundhedsorganisationen dør der årligt over 260.000 personer under 19 år i trafikulykker over hele verden og mange af disse ulykker involverer tunge køretøjer.







I 2001 grundlagde Volvo Trucks Danmark sammen med en række partnere fra transportbranchen en trafiksikkerhedskampagne for at bringe tallene ned.









Med afsæt i dette initiativ grundlagde Volvo i 2015 den verdensomspændende Stop Kig Vink kampagne. Stop Kig Vink har til formål at lære børn at stoppe inden de krydser vejen eller et kryds, kigge begge veje, og vinke til lastbilchaufføren for at sikre sig, at han eller hun har set dem.









Til det formål stiller Volvo trucks det interaktive undervisningsmateriale til rådighed for alle, der har lyst til at lære børn at færdes mere sikkert i trafikken.







Træningsmaterialerne har et format, der er nemt for alle at anvende og er designet til at hjælpe forældre, lærere, organisationer og myndigheder med at undervise børn ved hjælp af sjov interaktion og praktisk træning.

Materialet består af en undervisningsguide, en interaktiv præsentation, et vejkort samt et kørekort til de børn, der gennemfører.









her:







Materialet, der er gratis, kan hentes

