Hver fjerde dansker efterlyser mere bæredygtig trafik efter Corona

Søndag 26. juli 2020 kl: 22:10

Klimaskaderne pibler frem



Mange tvivler på klimaforandringerne



Om undersøgelsen



Har Corona-krisen fået dig til at tænke mere over, hvordan vores trafik i Danmark bør være sammensat?

Ja, vi bør have mere fokus på bæredygtig trafik (el-busser, tog, el-biler, cykler mv) 24 procent

Ja, vi bør have mere fokus på den offentlige transport 18 procent

Ja, vi bør forbedre vejnettet i Danmark, så der bliver mere plads til bilerne 9 procent

Ja, vi bør lave betalingsringe til de største danske byer 7 procent

Ja, vi bør gøre det dyrere at parkere i de største danske byer 2 procent

Nej 52 procent

Ingen af ovenstående 5 procent

Ved ikke 6 procent



Ja 77 procent

Nej 7 procent

Ved ikke 16 procent Er klimaforandringerne i dine øjne reelle og virkelige?

Er mennesker ansvarlige for klimaforandringerne?



Ja 75 procent

Nej 8 procent

Ved ikke 17 procent

Af: Redaktionen Coronatiden har påvirket samfundet på mange områder. Blandt andet er mange borgere begyndt at tænke alternativt, og for hver fjerde dansker betyder det blandt andet, at de vil have mere fokus på bæredygtig trafik. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.I Gjensidige Forsikring bakker Skadedirektør Henrik Sagild op om den bæredygtige trafik, men han ærgrer sig over, at der ikke er flere, der efterspørger den grønne trafik.- Vi står over for en seriøs og meget alvorlig udfordring med de klimaforandringer, vi ser på verdensplan. Derfor havde jeg håbet på, at endnu flere, ville efterspørge de grønne alternativer i trafikken. For hvis vi skal løse vores globale udfordringer, kræver det handling, siger Henrik Sagild.Hos Gjensidige har man gennem de seneste år konstateret en stigning i antallet af skader, der skyldes klimaforandringerne - eksempelvis oversvømmelser, voldsomme skybrud og andre typer vejrlig.- Der er ikke noget at være i tvivl om. Klimaforandringerne forandrer vores verden, og vi ser flere og flere skader, der skyldes netop det. Derfor er det nødvendigt, at vi handler så hurtigt som muligt, ved fx at sætte fart på den grønne omstilling af vores trafik, siger Henrik Sagild.Undersøgelsen viser også, at hver fjerde dansker enten ikke er sikker på eller afviser, at klimaforandringer er reelle og virkelige, og ligeså mange mener, at det ikke er mennesker, der er ansvarlige for de globale problemer.- Vi skal have alle med, hvis vi skal gøre en forskel. Der er overvældende, videnskabelige beviser på, at klimaforandringerne er ægte, og at vi som mennesker har det primære ansvar for, at udviklingen går den forkerte vej. Derfor håber jeg, at vi med gode eksempler kan vise hinanden og resten af verden, at grøn trafik er vejen frem, siger Henrik Sagild.Undersøgelsen er foretaget i maj 2020 blandt 1.809 repræsentativt udvalgte danskere af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring.