- To polske mænd idømt fængsel og udvisning for hæleri af cykler

Om Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest):

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi med operativt personale, efterforskere og analytikere

UKA Vest er placeret i Padborg - tæt på landegrænsen til Tyskland. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland

I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet

Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer med videre

I lastbilen var der 32 cykler, hvoraf flere var mærkevarecykler. Det er i forbindelse med efterforskningen lykkedes at dokumentere, at 15 af de 32 cykler var stjålet. Og da de to polske mænd ikke kunne give nogen troværdig forklaring på, hvor de øvrige 17 cykler stammede fra, fandt retten det bevist, at alle 32 cykler var blevet hælet.UKA Vest har opgjort den samlede værdi af de 32 cykler til i runde tal 200.000 kroner.De to polske mænd har under sagen nægtet sig skyldige.