Ro/ro-rute er på fremadgående kurs

Onsdag 22. juli 2020 kl: 11:00

Af: Redaktionen Smyril Line har over de seneste år realiseret en række strategiske tiltag, der har bragt rederiet på en klar vækstkurs samtidig med at markedsområdet trin for trin er blevet udvidet. Efter udvidelse med en rute til Rotterdam for få år siden, kom Vestisland på rederiets rutenet i 2020, hvormed Smyril Line dækker både det vestlige og østlige Island med ugentlige anløb i en ro/ro-trafik med løstrailere.- Vi kunne se potentialerne i at åbne en ro/ro-rute på det vestlige Island, idet vi med vores kompetencer på løstrailertrafik kan levere et konkurrencedygtigt produkt. På udviklingen i trafikken kan vi se, at markedet har reageret positivt på vores initiativ, og derfor forventer vi også en yderligere positiv udvikling. Der vil altid være udsving i trafikken på en ny rute, og corona-pandemien har naturligt nok påvirket os, men det overordnede billede er tydeligt, siger administrerende direktør hos Smyril, Line Runí Vang Poulsen.Over de seneste år har Smyril Line gennem en række strategiske tiltag virkeliggjort en tydelig udvikling, der omfatter såvel bedre regnskabsresultater som investeringer i terminaler og tonnage.Som en af rederiets strategiske investeringer blev der i 2018 opført en logistikterminal på Hirtshals Havn, hvor rederiet udfører cross docking af egen trafik på Nordatlanten. Ud over egen trafik er der også åbent for samarbejde med andre transportører, der ser mulighederne i distribution til og fra eksempelvis Norge med omlastning i Hirtshals.