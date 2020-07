Skibsruter gennem danske farvande er blevet moderniseret

Søndag 19. juli 2020 kl: 08:00

Af: Redaktionen ​Virtuel afmærkning med AIS (Automatic Identification System) adskiller sig fra traditionelle bøjer ved, at afmærkningen ikke findes fysisk i vandet, men kun er synlige på skibenes navigationsudstyr. Ruterne vil dog også være markeret med traditionelle fysiske afmærkninger i farvandene tilpasset de nye ruter. De nye skibsruter har til formål at styrke sejladssikkerheden i hovedfærdselsåren for skibstrafikken til og fra Østersøen.- Med op mod 70.000 skibe årligt gennem Kattegat er det væsentligt at have sejladssikkerheden for øje. Skibstrafikken i farvandene er nogle steder ret tæt, især omkring Skagen, og både i Danmark og internationalt er der gode erfaringer med at fremme sejladssikkerheden ved hjælp af rutesystemer. Samtidig bringer vi nu digitale værktøjer i spil, da ruterne udvalgte steder vil blive afmærket med virtuel afmærkning, som også gerne skulle styrke sikkerheden, siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.De nuværende rutesystemer i farvandene er oprindeligt etableret med udgangspunkt i de minestrøgne ruter, som blev etableret efter Anden verdenskrig. Farvandene blev erklæret minefri i 1975, men ruterne har fundet fast anvendelse til at lede skibstrafikken sikkert gennem de danske farvande.Ruterne er udarbejdet i tæt samarbejde med Geodatastyrelsen og Transportstyrelsen og Sjöfartsverket i Sverige.Interesserede kan se alle ruteændringer på Søfartsstyrelsens hjemmeside - klik