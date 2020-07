Vognmand valgte mellem to lastvognsleverandører

Fredag 10. juli 2020 kl: 12:05

En opbygning ud over det sædvanlige



Indvendig komfort



Af: Redaktionen Den første Scania hos vognmanden på Tuse Næs er en tre-akslet blokvognstrækker med en 16-liters V8-motor på 650 hk og et maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm opbygget med mange brugbare detaljer.Førerhuset på nye Scania 650 S er et S-serie sovekabineførerhus med højt tag og fladt gulv, der giver en ståhøjde på 2.070 mm.V8-motoren er koblet til en 12+2-trins Scania Opticruise gearkasse med overdrive, to krybegear, to bakgear og retarder. Bogien er en tandem-bogi med navreduktion.Opbygningen af den nye Scania 650 S er foretaget hos Scania’s opbyggerteam i Vojens og er lavet ud fra Andreas R. Søborgs ønske om, at bilen skulle kunne bruges til flere forskellige typer opgaver.Bag på førerhuset er der monteret et højskab, hvor bunden og et stykke af bagpladen er lavet af en perforeret plade, så varmen fra motoren kan trække og gøre skabet til en form for tørreskab. Oven på skabet er der gjort plads til opbevaring af dele, som ikke bruges hver dag, og på siden af skabet er der monteret to lodrette udstødningsrør.Der er også monteret en luftforskydelig Fontaine-skammel med en todelt teflonplade, så slæden er for sig selv og drejekoblingen er boltet på slæden. På den måde er der mulighed for at ændre på kørehøjden på et senere tidspunkt.Da den nye bil primært skal fungere som maskintransporter, og dermed er udsat for tunge vrid under kørslen, er der monteret et kryds under drejeskamlen for en mere stabil skammelopbygning. Bag skamlen er der desuden monteret en 15 mm plade, som svanehalsen påføres, når bilen kører fra blokvognen.Mellem skabet og drejeskamlen er der monteret dørkplader, som er fastgjort på rammer med gummimontering, også kaldet Hans og Grethe. Det smarte ved denne løsning er, at man ved service ikke skal bruge værktøj til at afmontere dørkpladerne, hvilket vil gøre værkstedsbesøg hurtigere.På det skrå stykke af bagenden er der monteret en bjælke på tværs, som beskytter ved påspænding af en sættevogn. Bagest på bilen er der også monteret en bagkofanger med anderumpe, som er fyldt med lys og lygter. Under bagkofangeren er der desuden placeret en custom-made stænklap med vognmandsforretningens navn på.Andreas R. Søborgs egne blokvogne er elektrisk styrede, så hydraulikanlægget skal kun bruges, hvis der kobles hydraulikstyrede blokvogne efter bilen. Valget faldt derfor på en F3-pumpe fra Parker på 80 liter, der er lidt speciel, da den ikke kører med under almindelig kørsel og derfor er brændstofbesparende. Pumpen er monteret i motorkraftudtaget, men har sin egen kobling, som kobler til, når der er brug for hydraulikolie. Andreas R. Søborg ønskede desuden hydraulikudtag mellem anden og tredie aksel og bag på skabet. Med denne løsning er bilen mere fleksibel og kan køre med alle slags blokvogne. Bilen er også klargjort til at kunne køre med almindelig tipsættevogn, da der er monteret et tip-håndtag ved førerstolen.Under tagspoileren er der monteret lys og blitz, og på førerhusets højre og venstre side er der monteret et kamera på en udskudscylinder, således at Andreas ved kørsel med bred last kan trække kameraerne ud og have kontrol med, hvad der foregår bagude. I førerhuset er der tilknyttet en monitor til hvert kamera på højre og venstre stolpe.På fronten af bilen er der monteret et lysskilt, hvor Andreas R. Søborg kan skifte plade og dermed gøre modkørende opmærksomme på typen af transport. Der også monteret blitz-lys - både på taget og i gitteret. Scania’en er også den første bil, hvor opbyggerteamet i Vojens har monteret blitz i tågelyset.Førerhuset er indvendigt udstyret med Driver+ pakke, Premium V8 lædersæder med ventilation og varme, læderrat, elektronisk opvarmet og justerbare spejle, køleskab, klimaanlæg, oliefyr med start via app, Infotainment pakke, Premium DAB radio med Apple Car Play og Bluetooth, LED-lyspakke, adaptiv fartpilot med Active Predicition, LDW kørebaneafvigelse og AEB.Indretningen af førerhuset har BJ Autopolstring stået for, og det er stylet i klassisk stil med to-farvet læderknappolstring, gardiner og lys. Det er Mosegaards Autolakering, der har lakeret førerhus, chassis, og fælge i blå nuancer.Andreas R. Søborg har tilvalgt en Scania serviceaftale baseret på Scania’s skræddersyet service-koncept. Med en skræddersyet service-aftale får vognmanden udført serviceeftersyn på den nye lastbil efter behov og ikke efter antal kørte kilometer. Derudover har vognmanden også tilkøbt Scanias udvidede drivlinedækning, som gælder i otte år.







Bilen er finansieret gennem Scania’s eget finansieringsselskab, Scania Finans, og da sikkerhed har været en topprioritet for Andreas R. Søborg, har han også tilvalgt Scania’s totalskadeforsikring, GAP-forsikring.







