Kranen holder hvad den løfter op fra tømmerladet

Onsdag 1. juli 2020 kl: 13:15

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Kranen på AVAS’ nye lastbil - en tre-akslet Scania - er en Hiab X-HiPro 232 E-5 CD med fem hydrauliske udskud med en rækkevidde på 15,1 meter. Kranen inklusiv støtteben styres via en CombiDrive 3-radiostyring. Kontrolsystemet har derudover semi-automatisk kranstyring (CTC) og semi-automatisk parkering og udpakning.Ladet er et tømmerlad med en indvendig ladlængde på ca. 7.450 mm med fem kæpstokke, to værktøjskasser og et manuel udtrækbar underkøringsværn i bagenden.