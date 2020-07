Niels Christian Just blev buschauffør som 59-årig - det er hans ryg glad for

Fredag 3. juli 2020 kl: 00:00

Af: Redaktionen

- Jeg gennemgik en stor operation for diskusprolaps i 2010. Det nederste led i ryggen var slidt væk, og jeg går rundt med en titaniumplade og fire skruer i ryggen. Jeg har tænkt for lidt på ergonomien gennem mit arbejdsliv. Lad det være en løftet pegefinger til ungdommen, siger Niels Christian Just, der bor i Gråsten, og i dag er chauffør hos Umove.









