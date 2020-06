Transport-arbejdsgivere og fagforening uden for FH indgår ny overenskomst

Onsdag 24. juni 2020 kl: 10:27

Flere elementer er styrket



Tre ugers ekstra forældreorlov med løn og dermed 16 uger i alt

Èn uges ekstra efteruddannelse og dermed to uger i alt

To ugers ekstra løn under sygdom og dermed 11 uger i alt

Ingen anciennitetskrav, så alle medarbejdere har ret til trivselsdage (tidligere feriefridage)

Derudover har parterne aftalt, at flere trivselsfremmende tiltag skal tilgodeses ved forhandlingerne i 2021

Om Krifa:

Krifa - Kristelig Fagbevægelse - er en tværfaglig organisation for lønmodtagere i Danmark

Krifa blev grundlagt i 1899 og har i dag 190.000 medlemmer fra en række forskellige fagområder

Krifa har siden stiftelsen i 1899 blandt andet kæmpet for mere dialog og mindre klassekamp

Krifa bygger på et kristent livs- og menneskesyn og betegner sig i dag som en arbejdslivsbevægelse frem for en fagbevægelse

Om ITD Arbejdsgiver:

ITD Arbejdsgiver blev etableret af transportorganisationen ITD’s medlemmer og indgik sin første overenskomst med Krifa i 2016

ITD Arbejdsgiver optager registrerede danske virksomheder, der beskæftiger lønnet arbejdskraft, og som aktivt driver vognmandsvirksomhed i henhold til lov om godskørsel og/eller virksomhed med transport- og/eller logistikydelser.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Resultatet af forhandlingerne mellem Krifa og ITD Arbejdsgiver (ITD-A) blev godkendt af begge organisationers bestyrelser torsdag i sidste uge. Dermed er den nye overenskomst mellem parterne på plads. Overenskomsten træder i kraft 1. juli og gælder for en et-årig periode.- Vi er godt tilfredse med årets forhandlinger, som blandt andet giver en uges ekstra efteruddannelse til chaufførerne, og det, vi tidligere kaldte feriefridage, hedder nu trivselsdage og er for alle medarbejdere uanset anciennitet, siger Krifa’s formand Søren Fibiger Olesen.Overenskomstfornyelsen betyder derudover 4,75 kroner mere i timen i mindsteløn for blandt andet chauffører og lagermedarbejdere. Mindstelønnen stiger dermed til 151,50 kroner i timen, hvortil der lokalt vil kunne aftales personlig løn ud fra medarbejderens kvalifikationer, anciennitet med videre.Søren Fibiger Olesen fortæller, at overenskomstforhandlingerne i høj grad har bygget på god dialog mellem Krifa og ITD-A. Den nye godskørselslov har været et stort tema, men trivsel har også stået højt på dagsordenen.- Jeg glæder mig i særlig grad over, at trivsel og mestring fylder så meget i fornyelsen af overenskomsten. Det er den eneste rigtige vej at gå, fremhæver Krifa-formanden. Krifa har haft overenskomst med ITD-A siden 2016.Fra den nye overenskomstaftale fremhæver Krifa blandt andet: