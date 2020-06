Svensk øresundshavn for royalt container-anløb

Tirsdag 23. juni 2020 kl: 13:00

Af: Redaktionen Royal Arctic Line anløber fra og med 2. juni Helsingborgs Hamn med det nybyggede skib »Tukuma Arctica«Baggrunden for, at Royal Arctic Line nu anløber Helsingborgs Hamn er en aftale mellem grønlandske Royal Arctic Line og islandske Eimskip om at dele skibe og dermed optimere driften og udnytte skibenes kapacitet bedre.









For helsingborgs Hamn betyder de nye anløb, at der bliver bedre forbindelser fra det sydlige Sverige til Grønland og Island.









Det første anløb bliver med det nybyggede containerskib »Tukuma Arctica«, der har en kapacitet på 2.150 teu.









Ruten, dom Helsingborg Hamn nu bliver en del af, har sit udgangspunkt i Aarhus, hvorfra det fortsætter til Torshavn, Reykjavik, Nuuk, Reykjavik, Reydarfjordur, Torshavn, Aarhus, Aalborg og Helsingborg for til sidst at afslutte i Aarhus.









