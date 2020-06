Flypassagerer kan klage over aflyste rejser indenfor EU

Mandag 22. juni 2020 kl: 16:16

Både ud- og hjemrejsen er aflyst

Udrejsen er aflyst, og hjemrejsen derfor ikke kan foretages

Tilbagevirkende kraft



Bedre løsning for passagererne

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På baggrund af følgerne af indsatsen mod spredning af corona-virus har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen siden marts oplevet en stor stigning i antallet af klager over aflyste flyafgange, hvor passagererne ønsker refusion af deres ubrugte flybilletter. Som følge af den helt ekstraordinære situation for luftfartsbranchen og de mange passagerer, som har fået aflyst deres rejser, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen henvendt sig til EU-Kommissionen med henblik på at afklare muligheden for at behandle krav om refusion af flybilletter for både ud- og hjemrejse.Normalt har de nationale myndigheder - i Danmark Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - kun mulighed for at behandle krav om refusion for det aflyste fly, der skulle have fløjet fra Danmark, men ikke for et aflyst fly fra et andet EU-land til Danmark.EU-Kommissionen har nu tilkendegivet over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at den i denne særlige situation, hvor passagerne på grund af corona-situationen slet ikke er kommet af sted på rejsen, kan behandle klagen for både ud- og hjemrejse ved aflysninger, hvor:For begge scenarier gælder, at ud- og hjemrejsen skal være købt ved én samlet booking. Hvis man har købt en enkeltbillet fra et andet EU-land til Danmark, så gælder fortsat, at man skal rette sin klage til det pågældende EU-lands klageinstans.Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil nu gøre en indsats for at kontakte de passagerer, der er blevet vejledt til at henvende sig til et andet lands myndigheder for at få behandlet deres klage over en aflysning for hjemrejsen som følge af corona-situationen.Passagerer, der tidligere har indsendt en refusionsklage for den samlede rejse, kan derfor inden for den nærmeste fremtid forvente at blive kontaktet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.Har man tidligere indsendt en klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor man ikke har inkluderet den aflyste hjemrejse, kan man nu henvende sig til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for også at få inkluderet hjemrejsen i sin klage.Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er tilfreds med EU-Kommissionen’s svar og ser muligheden for at behandle den samlede rejse som et godt tiltag i forhold til at sikre passagerernes rettigheder i den ekstraordinære situation. Med den nye tilgang bliver det lettere for den enkelte passager at klage over manglende refusion.Har man spørgsmål vedrørende de nye muligheder, kan man læse mere på styrelsens hjemmeside Flypassager.dk.Interesserede kan finde Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen’s hjemmeside - Flypassager.dk -