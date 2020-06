Havvind får medvind med ny klimaaftale

Mandag 22. juni 2020 kl: 15:31

Af: Redaktionen - Havvind er allerede i dag en stor forretning for mange danske rederier, og beslutningen om at udvide kapaciteten i Danmark gør spillepladen større og giver rederierne mulighed for at vækste. Det giver arbejdspladser i hele Danmark, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier, i en kommentar til den aftale, som S-Regeringen natten ti mandag indgik med et bredt flertal af Folketingets partier.Danske Rederier peger på, at der som minimum benyttes 17 forskellige skibstyper i en havvindmølleparks levetid. Og Danske offshore-rederier er i dag verdensledende på en række segmenter - eksempelvis inden for installation.- Hvad enten vores rederier har specialiseret sig i at installere turbiner eller sejle mandskab frem og tilbage, så er stærke maritime kompetencer en forudsætning for udbygningen af havvind. Det får vi nu endnu mere brug for i Danmark, og vi er selvfølgelig glade for på den måde at kunne bidrage til den grønne omstilling, siger Anne H. Steffensen.Hun peger på, at den seneste klima-aftale også indeholder andre elementer, der er relevante for Det Blå Danmark og Danske Rederiers medlemmer. Det gælder blandt andet investeringer i teknologier som Power-to-X, fangst af CO2 samt en pulje til bæredygtig transport.- Vi har alle et ansvar for at reducere vores klimaaftryk. Og selvom vi allerede selv er godt i gang i rederierne, er det vigtigt at forstå, at den grønne omstilling kun kommer til at ske, hvis alle gode kræfter arbejder sammen. Derfor vil jeg gerne kvittere for de gode initiativer i den brede aftale, siger Anne H. Steffensen.

