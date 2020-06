Politikerne på Christainsborg sender sommerpakke ud i landet

Rejs i Danmark:

For 299 kroner vil man få mulighed for at købe fri rejse med al kollektiv transport i en periode på otte sammenhængende dage i skolernes sommerferie (fra lørdag 27. juni til søndag 9. august)

Billetten købes som en print-selv-billet på DSB’s hjemmeside, og den vil gælde til alle offentlige kollektive transportformer (DSB- og Arriva-tog, bus, metro, lokaltog og letbane)

Børn i alderen 12-15 år rejser til halv pris (149 kroner), og børn under 12 år rejser gratis i følgeskab af en voksen i henhold til de gældende rejseregler

1 million Orange-billetter:

DSB vil udbyde én million Orange-billetter over Storebælt i skolernes sommerferie til en maksimal udbudsprispris på 99 kroner, inklusive pladsbillet

Børn på 12-15 år vil få 50 procent rabat, mens børn under 12 år rejser gratis i følgeskab af en voksen i henhold til de gældende rejseregler

Orange-billetterne vil blive solgt både på tværs af landet og på tværs af regioner. Eksempler på startpriser på specifikke distancer er:

København – Århus 99 kroner

København – Odense 69 kroner

Odense – Århus 71 kroner

Aarhus – Aalborg 55 kroner

Esbjerg – Odense 65 kroner

København – Sønderborg 99 kroner

Af: Redaktionen Køb et rejsepas, og rejs sommerlandet tyndt i otte dage for 299 kroner. Det er en del af S-Regeringens sommerpakke, der skal være med til at give en ekstra feriemulighed, være en håndsrækning til turisme- og serviceerhvervene og samtidig være med til at fremvise den kollektive trafik som en god måde at rejse på ferie på - både hvis man skal på tværs af landet, og hvis man i lokalområdet skal besøge lokale attraktioner.S-Regeringen har afsat 37,5 millioner kroner til 50.000 rejsepas og én million Orange-billetter i skolernes sommerferie. Rejsepasset vil kunne bruges overalt i landet i DSB’s og Arrivas tog, i de lokale busser og lokaltogene, i metroen og Aarhus Letbane. Med én million Orange-billetter, som vil have en udbudspris på højst 99 kroner inklusiv den obligatoriske og i øjeblikket gratis pladsbillet, vil mange få mulighed for at komme billigt på tværs af Storebælt. Samtidig er der gratis færger for gående og cyklister i juli, så der er mulighed for at besøge alle egne af landet.- Jeg er sikker på, at der er rigtig stor lyst til at komme rundt i landet, og når vi kan udnytte pladsen i den kollektive trafik på den her måde, er det både sikkert og fornuftigt. Jeg glæder mig selv til at holde sommer i Danmark og være med til at give turistbranchen et tiltrængt løft, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Initiativerne, som bliver lanceret, er følgende: