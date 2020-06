Container var lager for 2,5 millioner cigaretter - “lagermanden” er kommet i fængsel

Fredag 19. juni 2020 kl: 12:14

En af de største sager i Danmark

Af: Redaktionen Det er Særlig Efterforskning Vest, der har stået for efterforskningen af det kriminelle netværk, som har smuglet omkring 14 millioner kopicigaretter fra Polen til Danmark og snydt den danske stat for over 20 millioner kroner i indtægter.Under efterforskningen af sagen fandt politiet i november 2018 frem til den 53-åriges adresse tæt på Ulfborg i Vestjylland. Her fandt politiet knap 2,5 millioner cigaretter i en container. Cigaretterne skulle have været distribueret ud i landet, men blev i stedet for beslaglagt af politiet, som også anholdt den 53-årige mand.Ved et retsmøde i denne uge blev blev han dømt for overtrædelse af afgiftslovgivningen af særlig grov karakter og oveni i fængselsstraffen, fik han en tillægsbøde.- Jeg er tilfreds med, at den 53-årige både fik en ubetinget fængselsstraf og en markant bøde til trods for, at han alene har stået for opbevaring af cigaretterne. Han har været med til at snyde den danske stat for næsten tre millioner kroner og har været en del af et internationalt, kriminelt netværk, siger anklager for Særlig Efterforskning Vest, Mette Fladkjær.I samme sag er en række personer tidligere blevet dømt for deres rolle i netværket. Samlet er dommene med politiets formulering oppe på “mange års fængsel og bøder for mange millioner”. Derudover afventer flere personer stadig deres domme - blandt andet to mænd, som i øjeblikket er i polsk politis varetægt.- Det er mig bekendt en af de største sager af sin art i Danmark, siger Mette Fladkjær.Den 53-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen.