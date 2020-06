En 29-årig havde oversavet jagtgevær med i toget

Torsdag 18. juni 2020 kl: 15:16

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sagen startede 29. december sidste år, da en medarbejder hos Arriva ringede til politiet, fordi den 29-årige sad og sov i toget, og han ikke var til at vække. En patrulje fra Østjyllands Politi kørte til banegården i Aarhus, hvor toget holdt. Det lykkedes betjentene at vække manden, der var tydeligt beruset.I en sportstaske, der stod på gulvet mellem mandens ben, opdagede betjentene et oversavet jagtgevær og flere patroner, og den 29-årige blev anholdt og sigtet for besiddelse af skydevåben i det offentlige rum under særligt skærpende omstændigheder.Siden anholdelsen har 29-årige siddet varetægtsfængslet i sagen, og onsdag fik han så sin dom. I retten blev han også dømt for i en telefonsamtale at have truet sin sagsbehandler ved Kriminalforsorgen på livet.- At gå rundt med et farligt skydevåben i det offentlige rum er en meget alvorlig forbrydelse, og det viser rettens dom jo også. Den 29-årige er desuden tidligere dømt efter våbenloven og for røveri, og det var med til at skærpe straffen, siger senioranklager Jakob Beyer.Den 29-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen.