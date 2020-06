Alle uanset uddannelse får ens AMU-støtte

Onsdag 17. juni 2020 kl: 11:55

Af: Redaktionen ITD peger på, at den uddannelsesmæssige baggrund ikke længere kommer til at betyde forskelsbehandling, hvilket vil bane vejen for at erhvervet kan tiltrække flere chauffører.- Transporterhvervet har behov for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft ikke mindst på chaufførområdet. Men det er klart, at det er et benspænd, at medarbejderne og virksomhederne risikererede at blive straffet med urimelige betalingsbestemmelser, hvis de tiltrak personer med videregående uddannelser. Det hjælper ikke ligefrem et fleksibelt arbejdsmarked på vej, siger chefkonsulent i ITD, Anders Jessen.



ITD har med udgangspunkt i en aktuel sag fra Nordjylland talt med flere af Folketingets partier for at finde en løsning, så flere kan blive uddannet inden for chauffør-erhvervet uden at møde urimelig forskelsbehandling i kursusbetaling.





Hidtil har kun ufaglærte og faglærte kursister kunnet få tilskud til kurser, mens kursister, der har en gennemført videregående uddannelse, har skullet betale fuld pris. Det har betydet op til en ti-dobling af prisen for kursister med videregående uddannelser, hvilket blandt andre ITD har påpeget det urimelige og uhensigtsmæssige i.







- Det er rigtig positivt, at Folketinget har lyttet til gode argumenter og fjernet den urimelige forskelsbehandling, som var en hindring for at tiltrække nye grupper til erhvervet. Nu gælder det om at fortsætte det gode arbejde, så flere får øjnene op for en karriere inden for vejgodstransporten, siger Anders Jessen.







Den aktuelle sag, som ITD nævner ovenfor, drejer sig om en nordjysk kranbilschauffør, der skulle deltage i et chaufførefteruddannelseskursus. Han fik oplyst, at han skulle betale fuld deltagerbetaling på 7.500 kroner, mens betalingen for erhvervsuddannede chauffører kun udgjorde 650 kroner. Han vil med aftalen fremover kun skulle betale 650 kroner for at deltage i et chaufførefteruddannelseskursus.







Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er korterevarende kompetencegivende kurser.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.