Vognmand i Vestvendsyssel valgte Volvo med wirehejs

Tirsdag 16. juni 2020 kl: 12:45

Af: Redaktionen Der er tale om wirehejsopbygning med et CLF432S-3W-wirehejs, der er monteret på et fire-akslet Volvo FM-chassis med to foraksler med stålaffjedring og to bagaksler med luftaffjedring. Akselafstanden er på 4.600 mm.Det monterede CLF432S-3W kan chaufføren fra Hune Vognmandsforretning i det vestlige Vendsyssel betjene el/pneumatisk fra førerhuset og kan køre tip- og spil-funktion samtidig. Underrammen er blevet monteret med hydraulik udtag til påhængsvogn, hydraulik til en pendelside samt udtag til automatbagsmæk med duo-matic. Sawo har yderligere monteret blandt andet trækudrustning i bagenden med luftservo, to værktøjskasser og to kædekasser.