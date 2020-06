Erhvervsskole sætter fokus på samkørsel - for klima og fællesskab

Tirsdag 16. juni 2020 kl: 12:21

Opbakning fra eleverne er altafgørende



Af: Redaktionen - Alle Tradium’s medarbejdere drøftede på en temadag i januar, hvilke tiltag Tradium med fordel kunne arbejde med som UNESCO Verdensmålsskole. Mange medarbejdere pegede på muligheden for samkørsel, som en oplagt idé at fremme, siger Lars Michael Madsen, der er administrerende direktør på Tradium.Samkørsel blev en af de ideer, Tradium gik videre med. Herefter begyndte Lars Michael Madsen at drøfte med forskellige aktører, hvordan den kunne blive til virkelighed. Blandt andet var elevrepræsentanter fra Tradium’s forskellige uddannelser med til at vælge den endelige løsning.- På møder med Tradiums elevrådsrepræsentanter har vi drøftet ideen med samkørsel. Der var opbakning hele vejen rundt, så jeg er stolt over at have et elevråd med klima- og samfundsbevidste elever, siger Lars Michael Madsen.I praksis resulterede ideerne og samtalerne i et samarbejde med FDM om at udrulle foreningens app, ”Ta’Med” på Tradium. Her kan studerende og medarbejdere finde andre fra deres uddannelse og arbejdsplads og aftale at køre sammen.- Mobilitet kan for mange være en udfordring, både praktisk og økonomisk. Samkørsel via Ta’Med er en løsning, der peger ind i fremtiden, hvor hensynet til miljøet, mobiliteten og økonomien går hånd i hånd. Med Ta’Med har vi gjort det nemt og trygt for folk, der skal samme vej, at finde hinanden, siger Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i FDM.At ændre vaner er ikke noget, der gøres natten over. Derfor har alle involverede også været bevidste om, at det kommer til at kræve en stor indsats, for at samkørslen kommer til at blive en succes.- Både elevråd og ledelsen ved, at der over lang tid skal arbejdes med at motivere og udbrede muligheden for at benytte den fleksible samkørsels-tjeneste. Uden elevernes opbakning ville Tradium ikke have indgået samarbejdsaftalen med FDM, fortæller Lars Michael Madsen.En af eleverne som har været med i beslutningsprocessen, er Christian Jensen Miller, der studerer på Tradium HHX.







- Jeg mener, at samkørsel er en rigtig fornuftig ide. Vi har debatter om klima, og her mener jeg også at samkørsel, kan have en betydning. Jo flere som hopper med på samkørsel, jo færre biler kommer der måske også på vejene, fordi færre køber deres egen bil på grund af dette alternativ. Samtidigt tror jeg ikke, at samkørsel kun er godt på grund af afstand og klima. Det er også en god mulighed for socialisering med nye mennesker, siger han.





Et supplement til offentlig transport

Eleverne har haft mange spørgsmål til ordningen. En af eleverne ville eksempelvis gerne vide om kørselsordningen skal ses som en erstatning for bussen og toget. Det er ikke tanken. Derimod skal samkørslen og appen i stedet ses som et supplement til de offentlige transportmidler.







I samarbejde med FDM bliver appen rullet fuldt ud efter sommerferien på Tradium, hvor nye elever påbegynder deres studier. På Tradium håber man på, at samkørslen også kan være med til at introducere de nye studerende til elever på tværs af studier og årgange.





