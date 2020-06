Taxi-selskab er blevet tiltalt for ulovlig opbevaring af kundedata

Tirsdag 16. juni 2020 kl: 10:32

Af: Redaktionen Ved tilsynet blev det konstateret, at der hos selskabet fandtes oplysninger om et betydeligt antal kunder i form af telefonnumre og lokaliseringsdata vedrørende opsamlings- og afleveringsadresse, som der efter Datatilsynets opfattelse ikke længere var grundlag for at opbevare.Selv om kundernes navne var anonymiserede, kunne oplysninger om kundernes taxiture sammenholdt med deres telefonnumre efter Datatilsynets opfattelse henføres til de enkelte kunder. På baggrund heraf foretog Datatilsynet politianmeldelse af selskabet for overtrædelse af GDPR-lovgivningen.Københavns Politi og Anklagemyndighed er enige i Datatilsynets vurdering og har rejst tiltale for overtrædelse af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.- Anklagemyndigheden anser dette som en både principiel og alvorlig sag, som skal være med til at fastlægge en række principielle spørgsmål til fortolkningen af GDPR-lovgivningen, siger anklager fra Københavns Politi, Birgitte Lodberg.