Svensk færgerederi lukker rute over Østersøen

Mandag 15. juni 2020 kl: 12:36

Af: Redaktionen Stena Line oplyser, at forhandlingerne med de tyske fagforeninger er afsluttet og klar, så linien, der har været indstillet siden begyndelsen af april, nu kan lukkes permanent. Beslutningen påvirker 130 arbejdspladser i Tyskland.









Niclas Mårtensson, der er administrerende direktør for Stena Line kalder det for tragisk, at rederiet er nødt ti at lukke færgeforbindelsen - ikke blot for de berørte medarbejdere, men også for beboerne på øen Rügen, hvor færgeruten gennem årene har haft en stor betydning.









Færgen »Sassnitz«, der har besejlet ruten, er i øjeblikket lagt op i Uddevalla Hamn. Den bliver nu overtaget af Stena RoRo, som skal finde beskæftigelse for færgen eller sælge den.









Stena Line vil fortsat drive to færgeforbindelse mellem Sverige og Tyskland. Det er ruten Trelleborg-Rostock, der betjenes med færgerne »Mecklenburg-Vorpommern« og »Skåne«, og har 40 ugentlige afgange samt ruten Göteborg-Kiel, som betjenes med færgerne »Stena Scandinavica« og »Stena Germanica«, og har 14 ugentlige afgange.









Stena Line lukkede i maj færgeruten mellem Frederikshavn og Oslo, som blev besejlet med færgen »Stena Saga«.









