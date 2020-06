I den nærmeste fremtid vil busser køre på forskellige “brændstoffer”

Mandag 15. juni 2020 kl: 12:23

Af: Redaktionen

Claus Skipper sagde tidligere på året ja til at besøge redaktionen på Magasinet Bus for at komme med en slags status over bus-området efter 2019, hvor Iveco havde sin hidtil største enkeltordre på 217 til samme norske kunde, og hvor Iveco var en af de største i Danmark med en markedsandel på 13,5 procent i segmentet på 7 ton og opefter. Claus Skipper har også indvilliget i at komme med et bud på, hvad de nærmeste år vil byde på set ud fra et Iveco-synspunkt.









Interesserede kan læse hele artiklen i Magasinet Bus 5 - 2020, som frit kan hentes









