Grønlandstrafikken har lagt til kaj Aarhus for første gang

Fredag 12. juni 2020 kl: 14:06

Af: Redaktionen (Foto: Jesper Christensen, transportnyhederne.dk)Det nye samarbejde er blevet muliggjort af, at Royal Arctic Line har indgået en samsejlingsaftale med det islandske rederi Eimskip, der i forvejen har flere ruter til Aarhus. De to rederier har sammen investeret i tre nye containerskibe, der skal sejle i fast ugentlig rutefart i det skandinaviske og nordatlantiske område.Århus Havn’s nytiltrådte direktør Thomas Haber Borch peger på, at det nye samarbejde med ét forbinder Grønland til det meste af verdensmarkedet på grund af Aarhus Havns finmaskede rutenet. Eksporten fra Grønland tilgodeses ved at have langt flere valgmuligheder via Aarhus for de produkter, der kan gå direkte ud med de mange forbindelser, som Aarhus Havn tilbyder. Desuden er der gode myndighedsfaciliteter til behandling af gods til reeksport og transit i Aarhus, og det skaber muligheder for mere direkte eksport fra Grønland.- Vi har glædet os til at byde Royal Arctic Line velkommen til Aarhus. Og vi vil bestræbe os på, at rederiet får en positiv oplevelse af være kunde i en af Europas mest effektive containerhavne, hvor vi vil servicere dem med nogle af verdens største containerkraner. Det er et stort skridt for Aarhus Havn, og jeg håber, at det vil opleves som et rigtigt skridt for hele Grønland, siger Thomas Haber Borch.Udover, at Aarhus havn har mange skibsforbindelser ud i verden, har Royal Arctic Line lagt vægt på, at Aarhus’ beliggenhed vil sikre en mere optimal kørselslogistik samt forbedrede pakhus- og lagerforhold, som kan reducere omkostningerne. Grønland har historisk været bundet af meget lange aftaler om anløb i én og samme havn. Med det nye setup er der mulighed for en mere fleksibel tilgang til leverandører og operatører og dermed øget konkurrence.- Hos Aarhus Havn har vi ikke behov for eksklusivitet. Vi har det fint med at gøre os fortjent til at være den udvalgte havn og har derfor intet behov for at fungere som ny basishavn for grønlandstrafikken, siger Thomas Haber Borch.