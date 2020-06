Verdens første regionale førerløse passagertog skal testes i Tyskland

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 22:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Efter en vurdering af de udvalgte togspor og det nødvendige udstyr til den automatiserede drift vil testkørslerne blive udført med to Alstom Coradia Continental regionaltog, der er ejet af Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH. Alstom har en længere periode været en af de føresnde inden for førerløse løsninger til metro-systemer, men den planlagte test af førerløse systemet til regionaltog vil være den første.- I fremtiden vil automatiserede tog optimere den regionale jernbanedrift, reducere energiforbrug og øge rejsekomforten. På den måde vil automatiseret drift yde et betragteligt bidrag til den grønne omstilling og bidrage til udviklingen af et moderne og attraktivt jernbanesystem, siger Jörg Nikuetta, der er Managing Director hos Alstom i Tyskland og Østrig.De to tog, der skal deltage i testen vil blive udstyret med European Train Control System (ETCS) samt Automatic Train Operation-udstyr (ATO). Udstyret vil gøre det muligt at automatisere driften af togene samt teste forskellige grader af automatisering (grades of automation - GoA). Eksempelvis GoA3 i den normale passagerdrift og GoA4 til rangering. GoA3 er en fuldt ud automatiseret togtur, men med togpersonale, der kan gribe ind i nødstilfælde. Ved GoA4 er der intet personale ombord, men der er mulighed for fjernkontrol af toget.- Med den succesfulde drift af brændselcelletog i Elbe-Weser har Alstoms anlæg i Salzgitter endnu en gang sat standarderne for morgendagens lokale transport med dette projekt. Det faktum at vi nu i Niedersachsen kan bidrage til test og videreudvikling af førerløse tog er et afgørende skridt for fremtidens transport med passagertog. Det nye projekt skal vise et højt niveau af innovation, hvilket vi har brug for til at skabe klimavenlig og effektiv transport. Selvfølgelig er jeg særligt glad for, at vi sammen med Alstom understreger vores omdømme som en vigtig kilde til innovation, siger Niedersachsens økonomi- og transportminister Dr. Bernd Althusmann.- ATO, eller førerløs drift, er en af de mest spændende udfordringer i jernbaneindustrien. Det giver os muligheden for at forme og skabe en betydelig ændring af den operationelle bemanding i fremtiden. Særligt, hvis det lykkes os at skabe en højere grad af automatisering. Men det kræver en del forskning at muliggøre det. Jeg er meget begejstret for at samarbejde med Alstom på projektet, siger Birgit Milius, der er leder ved afdelingen for jernbanedrift og infrastruktur ved Det Tekniske Universitet i Berlin, samt videnskabelig chef på projektet. I projektet vil hun undersøge forskellige aspekter, herunder integrationen af mennesker i det tekniske system.Fritz Rössig, Chef for Transportafdelingen i Regionsforbundet for Braunschweig og direktør for Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH, tilføjer, at kunstig intelligens er et essentielt teknologisk led i at gøre fremtidens lokale passager-togdrift endnu mere effektiv, pålidelig og økonomisk.- Derfor støtter regionsforbundet for Braunschweig dette innovative forskningsprojekt, og vi er meget glade for at stille projektets "ENNO køretøjer" til rådighed, siger han.Jörn Groos, gruppeleder på teknologiområdet indenfor data- og informationsindsamling på Institute of Transportation Systems Technology på det tyske luftfartscenter (DLR), tilføjer, at når man optimerer jernbanesystemer, er forsøg under realistiske forhold uundværlige for udviklingen af og tilgangen til kunstig intelligens.Projektets konklusioner bliver vigtige for videreudviklingen af den juridiske og regulerende ramme for førerløse tog. Den tyske delstat Niedersachsen vil være førende og er sikker på, at førerløse tog udrustet med GoA3 snart vil være i serieproduktion. Ved at udføre en såkaldt regulatorisk sandkasse, kan Alstom bidrage med sin omfattende viden om automatiserede metro-systemer og adskillige andre ATO-projekter. Virksomheden leder det europæiske ATO-projekt i Shift2Rail og er involveret i SNCF’s førerløse fragttog.