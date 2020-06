Hvordan kommer den kollektive trafik tilbage på sporet efter corona-tiden

DEBATMØDE:

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 13:57

Panelet består af:

Benny Engelbrecht, transportminister (S)

Jens Boe Jacobsen, business development direktør i Arriva og formand i DKT

Flemming Jensen, administrerende. direktør i DSB

Michael Knørr Skov, vicepræsident i COWI

Lars Wiinblad, projektchef i Passagerpulsen

Moderator, Anders Dybdal, direktør i Operate

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for debatten er den, at borgere i Danmark de seneste to-tre månder er blevet frarådet at køre med offentlig transport. Og passagerne i de danske tog, busser og metroer er ikke alle vendt tilbage. Faktisk mangler knap halvdelen af passagerne, hvilket har store konsekvenser for den kollektive trafik og den grønne omstilling.DI Transport har samlet eksperter, fagfolk, praktikere og transportministeren som i 45 minutter vil drøfte den aktuelle situation i den kollektive transport og give et bud på, hvordan den kommer på rette vej igen.Debatten foregår på Altinget Sommermøde fredag 12. juni klokken 13:30 til 14:15 og kan ses digitalt.Der er desuden mulighed for at overvære debatten ved fysisk fremmøde i Altingets gård på Ny Kongensgade 10 i København. Der er begrænsede pladser, hvilket kræver tilmelding - klikInteresserede kan følge med live, når den streames på Altinget.dk - klik