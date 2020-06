- Skrappe miljøzonekrav kræver ordentlige dispensationer

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 13:25

Af: Redaktionen - Oprindelig var der lagt op til, at nogle lastbiler med Euro 5-motorer skulle have eftermonteret et filter for at køre i miljøzonerne fra 1. juli. DTL har arbejdet hårdt på at opnå en ligestilling af alle Euro5-lastbiler og det er heldigvis lykkedes. Men en række køretøjer vil dermed bliver afskåret fra at færdes i miljøzonerne, medmindre de får en dispensation, og den del kniber det gevaldigt med, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL.Han peger på, at der siden januar er sendt et stigende antal dispensationsansøgninger ind til Miljøstyrelsen.- Os bekendt er der på nuværende tidspunkt, under en måned før ikrafttrædelsen, ikke givet nogen dispensationer overhovedet. Det er helt uacceptabelt, at de vognmænd, der er afhængige af en dispensation, fortsat svæver i uvished. Nu må ministeren træde i karakter og få styrelsen til at forholde sig til de mange ansøgninger, siger Erik Østergaard.Han henviser til de mange kraner, slamsugere, betonpumper og lignende specialkøretøjer, som har længere afskrivnings- og levetid, end eksempelvis en to-akslet sættevognstrækker. Den længere afskrivnings- og levetid skyldes, at en specialiseret lastbil har lang leveringstid, er langt dyrere end en standard-lastbil, og har på grund af et lavt årligt kilometertal en lang levetid, før den er slidt op.DTL peger på, at en hel del vognmænd derfor vil ansøge om dispensation fra kravet om partikelfilter på deres eksisterende køretøjer.- Derfor foreslår vi, at der meget hurtigt bliver aftalt klare retningslinjer for dispensationer og gives retningslinjer fra ministeren til de dispenserende myndigheder, siger Erik Østergaard.Det kunne ifølge DTL for eksempel være, at køretøjer, der opfylder Euro 4-normen og er opbygget som specialkøretøj eller benyttes som arbejdskøretøj, skal kunne søge om dispensation til at køre ind i miljøzonerne, mod at der bliver betalt en afgift pr dag.DTL’s forslag ligger på linje med tiltag i andre større byer, og på linje med international miljøpolitik, hvor der henvises til øget incitament ved afgifter.Erik Østergaard peger på, at miljøminister Lea Wermelin (S) allerede har givet signaler om, at en medvirkende grund til at give dispensation eksempelvis kan være, at man kan dokumentere, at filterleverandøren fraråder montering af filter på en given motor på grund af risikoen for skader.- Et eventuelt motorhavari som følge af et eftermonteret filter kan også være undtaget fra dækning i nogle forsikringsaftaler eller servicekontrakter. Det vil være helt nødvendigt med den slags retningslinjer, så Miljøstyrelsen kan handle derefter. Og det vil være afgørende nødvendigt med en hurtig sagsbehandling på grund af de meget korte tidsfrister, siger Erik Østergaard.Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og Sikandar Siddique (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.Lovforslaget som vedtaget kan hentes