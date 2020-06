Olieselskab tilbyder biodiesel leveret direkte hos kunderne

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 11:44

Af: Redaktionen YX Erhverv peger på, at Bio100 HVO Diesel er et bæredygtigt brændstof, som kan give CO2-besparelse på op til 90 procent i forhold til fossil diesel. Det er baseret på 100 procent fornybart og biologisk råmateriale - eksempelvis vegetabilske olier, animalsk fedt eller restprodukter fra skov- og fødevareindustrien. Hos YX Erhverv har man besluttet ikke at benytte palmeolie i Bio100 HVO Diesel. Det skyldes, at skovrydning ofte er gået forud for palmeolie-produktion, hvilket er en stor belastning for klimaet.- Vores kunder har taget godt imod HVO, siden vi introducerede det på vores truckanlæg i Ishøj som de første i Danmark i november 2019. Vi kan mærke, at flere og flere virksomheder kigger på deres CO2-aftryk, og hvad de kan gøre for at reducere CO2-udledningen. Derfor er vi også glade for nu at kunne tilbyde Bio100 HVO Diesel til erhvervskunder med egen tank, siger Michael B. Hansen, der er COO hos YX Erhverv.- HVO fremmer desuden sundheden på byggepladsen, eller mens du kører på vejene, da det reducerer uønskede røggasser i udstødningen og mindsker andelen af sundhedsskadelige partikler med op til 33 procent, siger han videre.YX Erhverv har indgået aftaler om levering af HVO til en række kunder med egen tank inden for erhverv, transport og industri.