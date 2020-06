Aftale skaber tilfredshed hos arbejdsmarkedets parter

Mandag 8. juni 2020 kl: 15:04

Af: Redaktionen S-Regeringen, DA og FH blev fredag enige om at forlænge corona-tidens lønkompensationsordningen, som den løber frem til og med 29. august.- Det betyder, at vi ikke “trækker stikket” til ordningen midt i en sommerferieperiode, hvor arbejdsmarkedet på mange områder ligger temmelig stille, siger Lizette Risgaard og fortsætter:- Det skaber den nødvendige tryghed hos lønmodtagerne i en meget svær tid, hvor der fortsat i en periode vil være behov for, at vi holder hånden under arbejdsmarkedet.Som en del af aftalen er det endvidere aftalt, at parterne fortsætter drøftelserne om mulighederne for en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som afløser for lønkompensationsordningen efter 29. augustTusindvis af medarbejdere er på nuværende tidspunkt omfattet af lønkompensationsordningen. Her dækker staten og virksomhederne medarbejderes løn, selv om der på grund af coronakrisen ikke er arbejde nok til medarbejderne. Ordningen har hidtil løbet til 8. juli, men S-Regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at forlænge ordningen til 29. august, og ordningen vil ikke blive forlænget igen. Inden 29. august skal medarbejderne afvikle tre ugers ferie, hvor virksomhederne ikke får lønkompensation.S-Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil fortsætte forhandlinger om, hvilken hjælp der skal ydes til medarbejdere på virksomheder, der efter 29. august fortsat er udfordret af den økonomiske krise. Her drøfter parterne at indføre en såkaldt arbejdsfordelingsordning, der kan holde hånden under medarbejdere i de mest udsatte brancher og skabe øget fleksibilitet for virksomhederne.- Jeg er tilfreds med, at arbejdsmarkedets parter og regeringen, i en svær tid for landets virksomheder og medarbejdere, endnu engang har fundet hinanden ved forhandlingsbordet. I den nuværende situation er det fornuftigt at forlænge lønkompensationsordningen, og det er samtidig hensigtsmæssigt, at medarbejderne skal afvikle deres hovedferie i perioden, siger administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad og fortsætter:- Det er helt afgørende, at der nu også bliver lavet en plan for, hvordan vi bedst muligt sikrer arbejdspladser efter 29. august. Der vil blive brug for hjælp til medarbejdere og virksomheder i særligt udsatte brancher.